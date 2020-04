Marsilio “ Rispettate i divieti.La situazione è ancora critica”

Sulmona,19 Aprile– ” Nessun ritardo, l’Abruzzo sta affrontando l’epidemia come le altre regioni, non voglio dire meglio perché non sto qui a fare gare a chi è più bravo. Qui c’è un problema oggettivo perché i laboratori che possono processare i tamponi, i tamponi stessi, i reagenti che rendono possibili le analisi scarseggiano in Abruzzo, in Italia, in Europa, nel mondo”. Lo ha detto il Presidente della Regione Marco Marsilio in una intervista che compare oggi sul quotidiano abruzzese Il Centro ” Ci sono giornate- ha detto ancora Marsilio– in cui il numero di tamponi che si può fare è condizionato in negativo dalla scarsa reperibilità sul mercato mondiale. Non possiamo allargarci troppo, respingendo dolorosamente, molte volte, richieste pure legittime e fondate da parte di categorie di lavoratori, di cittadini, di poter eseguire tamponi su tamponi. La nostra regione ha moltiplicato per tre i laboratori e spero presto di avere il quarto all’Aquila. Torniamo al punto di partenza: l’emergenza non è finita, è aumentato il numero di tamponi e la capacità di scovare i malati, anche quelli meno sintomatici o asintomatici” (h.9,00)