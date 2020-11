Marsilio e la Verì visitano l’Ospedale di Sulmona, assumono impegni ma   la confusione è tanta

Sulmona, 16 novembre– Com’era stato ampiamente annunciato il Presidente della Regione Marco Marsilio, accompagnato dall’Assessore alla Salute Nicoletta Verì Il Direttore Generale della Asl 1 Testa hanno fatto visita all’Ospedale di Sulmona da tempo ormai al centro di infuocate polemiche.

“Ho accompagnato il Presidente Marsilio e la delegazione della Regione, alla presenza delle due consigliere regionali del territorio Marianna Scoccia e Antonietta La Porta in una visita al nostro ospedale per consentirgli di rendersi conto personalmente della situazione. Ho consegnato al Presidente-ha commentato a margine dell’incontro il sindaco della città Anna Maria Casini- un documento con i 13 punti di intervento che i sindaci del territorio chiedono di realizzare in tempi rapidi e certi per affrontare l’emergenza che anche in questo territorio sta diventando grave.

Verrà realizzata un’area Covid Medica con nuovo personale e la Terapia Intensiva sarà ripulita appena saranno pronti i nuovi posti nelle altre strutture in corso di realizzazioni”

Poi il resto a cominciare dall’ordinanza per la istituzione della zona rossa di cui è parlato tanto ( troppo) nelle ultime ore che ha messo a nudo un sistema confusionario tanto che questa sera mentre sulle maggiori reti televisive si parlava di avvenuta firma del provvedimento il Presidente Marsilio è stato costretto a diramare una nota ufficiale per spiegare che finora non è stata firmato ancora nessun ordinanza.

Forse avverrà nella giornata di domani per far scattere le nuove restrizioni dal giorno successivo mercoledì Ma a Sulmona, come in ogni angolo d’Abruzzo, divampa la polemica sulla vicenda dell’apertura delle scuole che in troppi considerano senza senso e assai pericoloso. E poi che senso puo’ avere, sostengono in tanti, mandare a scuola i bambini piu’ piccoli e consentire nelle zone rosse troppi movimenti e troppe attività aperte?