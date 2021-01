Marinelli : “Territorio unito oltre gli egoismi”

In una intervista rilasciata a Giustino Parisse e che compare oggi sul quotidiano Il Centro Fabrizio Marinelli,noto avvocato aquilano, ma anche studioso e profondo conoscitore della cultura abruzzese ora Presidente della Deputazione abruzzese di Storia Patria per il triennio 2021 -2023 affronta il tema della coesione territoriale e delle aree interne della regione.«La storia ci parla di un Abruzzo diviso e centrifugo- dice Marinelli– nel senso che i suoi territori gravitavano spesso verso le regioni vicine: la Marsica verso Roma, il Teramano verso le Marche, il Chietino meridionale verso la Puglia. Tuttavia questi sono fenomeni naturali, derivanti dall’essere l’Abruzzo una regione di frontiera, al confine settentrionale del Regno di Napoli, schierato a sua difesa con le piazzeforti dell’Aquila, di Civitella del Tronto, di Pescara. Nel corso degli anni- aggiunge Marinelli-le classi dirigenti hanno cercato di favorire la coesione territoriale, a volte riuscendoci, a volte no (penso soprattutto allo statuto della Regione Abruzzo che non è riuscito a evitare le polarizzazioni). Ma penso anche alle infrastrutture autostradali che nella mente dei ministri Natali e Gaspari dovevano servire ad accorciare le distanze tra i vari territori ed a rendere la Regione più coesa. Finita quell’esperienza, non mi sembra che la classe dirigente degli ultimi trent’anni – come vede, non salvo nessuno – sia stata in grado di elaborare una strategia condivisa e di imporla al governo centrale. Se la vogliamo vedere sotto una diversa prospettiva, quale uomo politico degli ultimi trent’anni è stato in grado di rappresentare gli interessi abruzzesi a Roma con la necessaria determinazione? È proprio questa mancanza di prospettiva che ha favorito il rinascere dei localismi».