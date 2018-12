Marianna Scoccia, quando un sindaco fa la differenza

Ha iniziato la sua carriera politica ai tempi del liceo classico, quando militava nel partito di Alleanza Nazionale. A 23 anni è stata consigliere comunale ad Avezzano e a 27 assessore alla provincia. Viene associata, anche politicamente, al marito Andrea Gerosolimo. In realtà, Marianna Scoccia ha delle idee ben chiare e le ha messe a servizio del comune che amministra, Prezza, con buoni risultati. Chissà se qualche altro comune avrà voglia di replicare la best practicedi Prezza e dare prova delle proprie capacità come ha fatto il sindaco di questo piccolo borgo abruzzese.

Sulmona,9 dicembre- ” Donne e politica”, quante sono? Cosa fanno? Come si comportano? Spesso ci siamo interrogati attorno a questo rapporto che nel Centro Abruzzo è particolarmente interessante e talvolta poco conosciuto. Oggi facciamo tappa a Prezza, comune del nostro territorio, per incontrare un sindaco-donna che giuda l’Amministrazione comunale già da qualche anno e per capire da vicino il significato della sua esperienza

Buongiorno sindaco, chi è oggi Marianna Scoccia. Ci parla del suo percorso prima dell’elezione al comune di Prezza?

Da quando ho 17 anni faccio politica, ho iniziato ai tempi del liceo all’interno di un partito, Azione Giovani di Alleanza Nazionale. Perché allora era importante fare vita di partito. Del mio percorso sono molto orgogliosa in quanto ho avuto modo di imparare tanto soprattutto le regole del gioco e il rispetto.Ho collaborato all’interno delle pubbliche amministrazioni, proprio per formarmi e capire come si amministra un ente. Oggi sono fiera di essere sindaco di questo piccolo comune.

E’ sindaco dal giugno 2016, ha lavorato su più fronti per governare Prezza e uno dei suoi primi atti è stato quello di rinunciare all’indennità per destinare quei soldi al paese. A quali iniziative ha destinato la sua indennità?

Oggi un sindaco di un paese di mille abitanti percepisce circa 1000 euro al mese. Io ho rinunciato all’intera indennità, di tutti i cinque gli anni. Ho creato un fondo di circa 12.000 euro l’anno, quindi per cinque anni ammonterà a più di 60.000 euro. Con questi soldi abbiamo già finanziato la video sorveglianza, l’arredo urbano della piazza; abbiamo allestito l’aula consiliare che ora si trova nel centro del paese. Il prossimo anno abbiamo messo in programma la ristrutturazione della fontana principale del centro storico. Sto acquistando dei banchi antisismici per la scuola – con dei sensori particolari che, quando c’è una scossa, “avvertono” e i bambini possono trovare immediata protezione al di sotto perché hanno una resistenza maggiore.

Durante la sua attività amministrativa ha avuto modo anche di gestire situazioni di grave emergenza come quella dell’incendio divampato a Prezza due settimane dopo quello avvenuto sul Morrone. Aveva messo una “taglia” di 5000 euro per coloro che avrebbero individuato i responsabili dell’incendio. Ha dato i suoi frutti questa sua iniziativa?

No, non ha dato i suoi frutti ma per me è stato un modo per dire che il comune di Prezza c’era. Avevo messo a disposizione questi 5.000 euro della mia indennità sperando che venisse fuori il colpevole, se non altro perché gli incendi sono continuati per diversi giorni. Io sono stata molto operativa di fronte alle esigenze che ci sono state. Sono stata in prima linea prima ancora che scoppiasse l’incendio qui a Prezza, abbiamo organizzato una folta squadra per dare aiuto sul Morrone. C’è stata una grande mobilitazione.

Il suo è un piccolo comune di meno di mille abitanti, nonostante ciò ha intrapreso una serie di azioni per migliorare l’efficienza dei servizi per i cittadini. Ci parla di queste attività e delle iniziative avviate con gli altri sindaci?

Il prossimo gennaio sarà attivato il Cup , i cittadini potranno accedere ai servizi e timbrare qui e a Campo di Fano, senza doversi recare a Sulmona. In questo tempo abbiamo anche investito molto nelle attività culturali per valorizzare la storia del paese, anche perché da molti è considerato uno dei borghi più belli della Valle Peligna. Un esempio di queste iniziative culturali è sicuramente la Saga di Malmozzetto, giunta alla sua terza edizione.

Il prossimo weekend, si svolgerà anche la prima edizione della Magica notte di Santa Lucia, un evento, organizzato dall’associazione Meraki, insieme ad Abruzzo Again e alla Proloco di Prezza che abbiamo patrocinato perché crediamo nell’importanza delle nostre tradizioni. Celebreremo la Santa patrona del paese intorno ad un grande fuoco con del vin brulé e del buon cibo, anticipando il clima delle feste con i mercatini di Natale ed altre sorprese.

Ho letto una frase molto significativa pronunciata dal figlio di Antonio Padovani riferita alla donna “risorsa fondamentale e primaria nella famiglia, nella politica e nella società che accompagna e non fa da contorno proprio a quell’uomo con il quale sceglie di dividere il proprio cammino”. Qual è il messaggio che si sente di dare a riguardo, partendo dalla sua esperienza come donna politica?

Io, in politica ci sono entrata prima che mi sposassi e ho fatto un percorso lungo. Oggi identificano la figura di mio marito e pensano che sia lui che mi fa fare politica, ma io l’ho conosciuto quando ero assessore provinciale. Ho sempre fatto politica, prima ancora di conoscerlo. Quindi, queste affermazioni sono assolutamente inconsistenti. Ovviamente io e mio marito siamo una coppia, però non è che ci condizioniamo nelle scelte politiche. Io non sarei mai propensa a candidarmi in partiti di sinistra. Appoggio le scelte di mio marito, l’ho votato, però ho un mio pensiero politico che comunque è differente. Credo che sia importante sottolineare questo aspetto, anche per rispetto del ruolo della donna. Io oggi sono una mamma, un’amministratrice, una moglie e solo io so i sacrifici che faccio durante le giornate per far fronte a tutto.

Stamattina ho portato i miei figli a scuola, sono venuta in comune, adesso vado a riprenderli, poi viene la babysitter,vado ad Avezzano a lavorare nell’azienda di famiglia e ritorno a casa. Non è semplice per una donna organizzare tutto questo. Io delle volte penso, che se avessi fatto il sindaco prima di avere dei figli sarebbe stato più semplice. Oggi la donna che vuole stare in politica, e che è mamma, non dico sia penalizzata, ma ha dei ritmi differenti rispetto a chi può dedicarsi alla politica a tempo pieno. Io tante volte ho dovuto rinunciare a degli eventi pubblici perché avevo i figli che erano malati o c’erano altri impegni familiari che dovevo seguire. In questo c’è un gap rispetto a chi ha più tempo libero, però non ho mai notato la divisione tra uomo e donna. La donna è capace di farsi rispettare, dipende da noi saper stare nello scenario politico come per gli uomini.

Continuiamo a parlare di donne, è stata sua l’idea di rievocare la figura di Malmozzetto con un palio tutto al femminile? Ci vuole dire come è nato questo progetto di rievocazione storica?

Quando sono venuta qui a Prezza volevo riscoprirne le tradizioni culturali e la storia. Leggendo ho scoperto di questo normanno che con la sua tirannia oppresse tutto l’Abruzzo. Al suo progetto egemonico mise fine proprio l’astuzia di una donna, la contessa Sansonesca di Prezza, di cui il comandante s’ innamorò. La donna, con un inganno attirò a se l’uomo e lo catturò mettendo fine al suo piano di assoggettamento delle popolazioni abruzzesi. In questa storia, tutto ruota intorno ad una figura femminile di epoca medioevale e siccome in Italia non ci sono palii al femminile, ma solo palii in cui si celebrano i cavalieri. Ho pensato che fosse interessante puntare anche sulle donne. E’ così che è nato il Palio del Malmozzetto, tutto al femminile, ed è cosi che una delle ragazze in gara ha vinto il premio Foligno come migliore amazzone d’Italia.

Il suo programma amministrativo prevede anche uno spazio importante per i giovani del territorio. In che modo pensa che si possa ripopolare la nostra area? Detta in altro modo, quali sono le strategie di politica del lavoro che attuerebbe per favorire l’occupazione di questa zona?

Stiamo creando degli spazi di aggregazione: un campetto di erba sintetica e abbiamo preso un finanziamento della Regione Abruzzo per ristrutturare due campi più grandi, uno a Prezza e uno a Campo di Fano. Per quanto riguarda il problema occupazionale, noi a Prezza abbiamo creato ApprezziAmoci, una cooperativa di comunità che lavora sulla coltivazione del carciofo e laghetto da pesca, ma a cui il comune ha affidato anche una serie di altri servizi come il pulmino dello scuola bus, il servizio delle pulizie del comune, il taglio dell’erba, il servizio dei tributi. E in questo modo abbiamo occupato alcune persone del paese. Se uno volesse ragionare con una visione più ampia, tutto non può dipendere da noi sindaci ma c’è bisogno di figure più importanti e livelli più alti. Ad esempio in Regione ci sono stati degli importanti provvedimenti, come garanzia over, che hanno avuto dei dati molto soddisfacenti a livello occupazionale. Oggi abbiamo un’azienda sul territorio che è il Cogesa che ha attivato un concorso pubblico, attualmente molto contestato Ci sono dei sindaci che non vogliono questo concorso, poi ci lamentiamo che non abbiamo posti di lavoro. C’è un bando pubblico su internet che mette tutti in condizione di fare domanda.

Tra gli altri successi che ha portato a casa, ce ne è uno forse piccolo ma significativo per i cittadini di Prezza, quello di aver ridotto la tassa sui rifiuti , la TARI. In che modo è riuscita a fare questa operazione?

Quando sono entrata come sindaco nel 2016 era in scadenza la convenzione con il Cogesa. Ho fatto un bando di gara pubblico, si è appaltato il lavoro a una ditta privata a minor costo e con quel risparmio sono riuscita ad abbattere la Tari, mantenendo gli stessi servizi ad un costo minore.

Si sta parlando molto dell’ospedale di Sulmona, dei parametri introdotti dal Decreto Lorenzin per classificare gli ospedali in base ad alcuni criteri come il numero di accessi al pronto soccorso e il numero di abitanti. Lei cosa vorrebbe trovare per se stessa e la sua famiglia presso il servizio sanitario di Sulmona?

Penso che si stia speculando tantissimo su questo ospedale di Sulmona. Innanzitutto è il decreto Lorenzin che stabilisce i parametri di classificazione degli ospedali per bacino di utenza e numeri di abitanti. Un decreto che non è stato fatto da noi ma dai governi che ci sono stati precedentemente. Non si parla di un declassamento, perché l’ospedale non è mai stato classificato come primo livello ma è una classificazione secondo i parametri del decreto Lorenzin. Il bacino di Sulmona non è sufficiente nemmeno per l’ospedale di base, perché ci vorrebbero 80mila utenze e noi non ne abbiamo neanche 50mila. Nonostante tutto siamo ospedale di base. Dopodiché se tre punti nascita sono stati chiusi, cioè quello di Penne, Atri e Ortona, e Sulmona è ancora aperto, significa che il rappresentante regionale del territorio forse ha spinto e lavorato bene per questa cosa.

Sono due anni e mezzo che amministra il comune di Prezza quali sono le priorità da conseguire entro la fine del mandato? Ed ancora, anche se le elezioni amministrative sono lontane, si ricandiderebbe in comune o in altre competizioni elettorali?

Sicuramente il mio percorso politico non termina qui, perché sono giovane e sono ancora motivata.Ho quasi terminato l’intero programma elettorale e le maggiori opere che avevo promesso in campagna elettorale sono state quasi tutte realizzate. Manca la costruzione del campo sportivo, per il quale siamo stati finanziati, quindi bisogna solo mettere in cantiere l’iter burocratico per la gara d’appalto. Manca ancora lo sportello bancomat, che mi auguro di poter installare, ma dipende in gran parte dalle banche.

Ci vuole rivelare qualche segreto riguardo il suo stile ?

Una domanda simpatica…. acquisto dove è alla portata di tutti, non sono per le grandi marche. Sono una ragazza che ci tiene alla sua immagine, ma ritengo di essere una persona semplice.

Si avvicina il Natale, cosa farà insieme alla sua famiglia per festeggiare la ricorrenza?

Noi siamo tradizionalisti quindi staremo tutti insieme, la famiglia di mio marito e la mia. Siamo due famiglie molto unite. Ho anche un fratello a cui sono molto legata, cosi come lo sono ai miei genitori. Tra l’altro, per entrambi i nonni, i miei figlio sono gli unici due nipoti, quindi noi staremo tutti insieme qui a Prezza a casa mia.

Auguri sindaco !!

Manuela Susi