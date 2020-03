Marelli conferma la chiusura fino al 3 aprile

Sulmona, 26 marzio- In relazione alla sospensione temporanea delle attività produttive nella maggioranza dei propri stabilimenti europei, annunciata il 19 marzo scorso, Marelli conferma che tale misura verrà estesa anche nel corso della prossima settimana, fino al 3 aprile. La misura riguarda tutti i siti europei, con l’eccezione di alcuni casi locali in cui le attività continueranno a regime ridotto, in linea con specifiche necessità di alcuni clienti.L’azienda mantiene costantemente aperto il dialogo con dipendenti e clienti in relazione a queste misure, con la possibilità di tornare alla piena operatività degli stabilimenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e in linea con le richieste dei clienti.(h.18,00)