Marcozzi (M5S) su elezione Pettinari Vice Presidente Consiglio

Sulmona, 12 marzo- “Esprimo soddisfazione per l’assegnazione del ruolo di Vice Presidente del Consiglio regionale al M5S. Domenico Pettinari saprà svolgere al meglio questo delicato e importante ruolo nell’assise. “Esprimo soddisfazione per l’assegnazione del ruolo di Vice Presidente del Consiglio regionale al M5S.saprà svolgere al meglio questo delicato e importante ruolo nell’assise. Oggi il M5S si dimostra ancora una volta una forza politica democratica e responsabile, garantendo la corretta rappresentatività all’interno dell’ufficio di presidenza. Una rappresentatività che non seppe garantire il centro sinistra con la sua maggioranza nell’insediamento della scorsa legislatura, lasciando volontariamente fuori il M5S sia dall’ufficio di presidenza che dalla commissione vigilanza”.

Il commento arriva dal capogruppo del M5S Sara Marcozzi che continua “Il consiglio regionale inizia con il passo giusto, il gruppo del M5S auspica una maggiore collaborazione tra forze politiche e meno prevaricazione delle forze di minoranza. La nostra sarà un’opposizione che non farà sconti a nessuno, ma che sarà sempre aperta al dialogo su tutti quei provvedimenti che miglioreranno la qualità della vita degli abruzzesi. Tutti abbiamo fatto importanti promesse in campagna elettorale, il consiglio regionale d’Abruzzo deve lavorare nella direzione di quelle promesse, affinché diventino norme e successivamente fatti per gli abruzzesi. Il tempo delle parole è finito per chi governa questa regione”. (h. 16,30)