Marcozzi (M5S), Marsilio si sveglia solo quando di mezzo c’è Fratelli d’Italia

– affondo del Capogruppo pentastellato in Consiglio regionale che sollecita il Gevernatore ad iniziare “a rivedere le sue priorità e porti risultati per l’Abruzzo”

– “Vedo che il Presidentesi sveglia e fa sentire la sua voce solamente per questioni interne al proprio partito, Fratelli d’Italia. Quando deve intervenire in difesa dei diritti degli abruzzesi, invece, sembra desaparecido. Mi permetto di ricordargli che ha il dovere di lavorare per un futuro migliore della nostra terra da qui ai prossimi 50 anni tra sanità, lavoro e infrastrutture”. Ad affermarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi .

“Negli ultimi giorni-– ha perso troppo tempo dietro a questioni che nulla hanno a che vedere con le sue competenze. Lunedì mattina, in pieno orario lavorativo, lo abbiamo visto prendere il microfono in piazza a Roma per partecipare a una manifestazione indetta da Fratelli d’Italia contro il nuovo governo nazionale. Oggi rilascia una lunghissima dichiarazione in merito agli ospiti del Festival degli Incontri dell’Aquila, evento interamente finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e non dalla nostra Regione, mostrando un interesse mai avvertito prima per le questioni che davvero interessano gli abruzzesi, compito per il quale è stato eletto”. “Per questo ritengo inaccettabile che Marsilio continui a lasciare l’Abruzzo sullo sfondo della sua romana attività quotidiana. Inizi a rivedere le proprie priorità, dedicando a questo territorio l’attenzione e l’amore che meritano, come dovrebbe fare qualsiasi Presidente di Regione”. .