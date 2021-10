Marcozzi: a proposito del rapporto M5S-Pd in Abruzzo

Sulmona, 25 ottobre– “Vari esponenti del Partito Democratico continuano a tirare in ballo il MoVimento 5 Stelle nelle occasioni più disparate, rilasciando quotidiane dichiarazioni che ci chiamano in causa. Il lavoro di coordinamento tra opposizioni all’interno del Consiglio regionale, in pieno spirito di lealtà istituzionale, è proseguito su un percorso lineare fintanto che non si sono messi in mezzo segretari di partito e sedicenti tali che non hanno dimostrato altrettanta coerenza e affidabilità.

Se mai l’ipotesi di un tavolo regionale allargato dovesse farsi concreta, è bene che il Partito Democratico – tra le altre cose – tenga presente fin da subito, come già ampiamente esposto nella linea dettata a livello nazionale, che non potrà esserci spazio per chi fa riferimento alle correnti di partito di Calenda e Renzi. Noi siamo impegnati a lavorare esclusivamente sui temi concreti, mettendo i cittadini abruzzesi davanti a qualsiasi altra questione”. Così il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi in una dichiarazione rilasciata in serata