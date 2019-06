Manifestazione in favore della Sea Watch a Sulmona

Sulmona, 27 giugno– Manifestazione pacifica ieri sera a Sulmona, dinnanzi il palazzo della Santissima Annunziata, in favore della situazione della nave Sea Watch che, come si ricorderà, era in procinto di sbarcare a Lampedusa con i migranti. Il tutto si è svolto nel rispetto della democrazia e delle regole. Presente anche il parroco don Gilberto Uscateguiil quale, nel suo intervento, ha ricordato i valori cristiani dell’accoglienza e dell’aiuto ai bisognosi. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Ubuntu ONLUS, la quale aiuta i migranti. Ubuntu come termine indica l’accoglienza, la benevolenza, l’aiuto verso gli altri. All’interno di questa associazione operano figure professionali in tutti i settori fra i quali avvocati, psicologi, insegnanti.

Non sono mancati ieri sera scambi di opinioni ed idee sulla situazione che si sta vivendo a Lampedusa. Sono stati affissi anche alcuni disegni che ripropongono la problematica della migrazione e del razzismo. La nave era stata bloccata da giorni impedendole di raggiungere Lampedusa. La realtà dei migranti è un fenomeno epocale, che vede il flusso di molte persone, le quali si spostano verso altre nazioni.

La migrazione si attua per varie cause e problematiche, fra le quali le guerre interne come quelle civili, crimini di guerra, stermini ed altro ancora. La migrazione quindi la si attua per necessità di vita.

Essa si attua singolarmente ma anche con interi gruppi familiari e, molte volte, si hanno catene migratorie di migliaia di persone. Spesso sono della stessa etnia. La manifestazione di ieri sera ha la finalità di richiamare l’attenzione sui valori della solidarietà e dell’accoglienza, ma anche della cooperazione internazionale che deve vedere la collaborazione di tutti gli stati. (h.8,30)

Andrea Pantaleo