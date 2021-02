Manifestazione a Sulmona in difesa del punto nascita. Davvero una giornata particolare

Sulmona,8 febbraio- Ennesima manifestazione di ferma, decisa protesta, quella di questa mattina a Sulmona, dinnanzi l’ospedale civile dell’Annunziata, per fare fronte comune, unità d’intenti della politica, del territorio, della società civile, avverso la chiusura del punto nascite, realtà che determinerebbe altro colpo durissimo ad una città, ad un territorio già pesantemente martoriati, Presenti i Sindaci del territorio a cominciare quello di Sulmona, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Molina Aterno, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro, Introdacqua, ma anche politici e amministratorid ella città Bruno Di Masci, Salvatore Zavarella, Elisabetta Bianchi, Katia Di Marzio, Antonio Di Rienzo, la senatrice Gabriella Di Girolamo, il Presidente del Tribunale dei Malati,Katia Puglielli, il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd), Alberto Di Giandomenico,Teresa Nannarone e tanti altri politici del passato e del presente accomunati tutti dal proseguire una lotta decisa, ferma, determinata.

La manifestazione è stata indetta dalla CIGIL al fine di dimostrare che ci siamo, che siamo uniti, pronti, decisi ad andare avanti ad oltranza se non si avranno segnali di chiaro cambiamento. Situazione molto tesa con gli animi molto agitati. Il punto nascite di Sulmona è realtà fondamentale per Sulmona e i territori limitrofi se sol si pensa a paesi come Barrea, Pescasseroli che sono geograficamente molto distanti da Sulmona, figuriamoci dalla città di Aquila. Molti i temi affrontati non solo quello del punto nascite perché, come è stato ribadito, l’ospedale di Sulmona ha grandi difficoltà anche per la diagnosi dei tumori e di altre patologie.

Il diritto alla salute è costituzionalmente tutelato dall’articolo numero 32 il quale dispone che La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il diritto alla salute presenta una realtà negativa, cioè la pretesa dell’individuo a che, i terzi, si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità. Per diritti sociali si intendono, in maniera inconfutabile, i diritti dei cittadini a ricevere determinate prestazioni dagli apparati pubblici; trattasi dei cosiddetti diritti dello stato sociale.

Il diritto all’assistenza sanitaria, rappresenta il principio positivo del diritto alla salute costituzionalmente tutelato, ed è un chiaro diritto di prestazione. Il diritto alla salute è fondamentale e deve essere garantito erga omnes, mantenendo anche le strutture nel territorio, al fine di soddisfare al meglio e rispettare l’articolo 32 della costituzione italiana. Il sistema organizzativo deve assicurare l’assistenza sanitaria effettiva alle persone sia in maniera diretta, attraverso le strutture di assistenza pubblica, sia indirettamente consentendo l’accesso alle strutture private. Nel 1978 è stato istituito il SSN (Servizio Sanitario, Nazionale) nel quale ogni cittadino è obbligatoriamente iscritto. Inoltre, il secondo comma dell’articolo 3 della costituzione, insito nei principi fondamentali, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Rimuovere gli ostacoli significa porre e realizzare quelle realtà al fine di consentire ai cittadini di poter usufruire e godere dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione Italiana. Fra questi diritti vi è quello alla salute, che non deve mai essere messo in pericolo, facendo riferimento all’assetto del territorio, alle diverse esigenze territoriali. La sanità è realtà fondamentale e i presidi ospedalieri, la presenza della medicina nel territorio, è fondamentale anche per la prevenzione, il dover far fronte a situazioni molto gravi, come ad esempio l’epidemia di Coronavirus che stiamo vivendo da un anno. I tagli alla sanità degli anni scorsi hanno provocato non poche problematiche alla società civile, agli operatori sanitari impegnati in prima linea quotidianamente. La pandemia odierna insegna che la presenza degli ospedali nei territorio, con la presenza dei reparti e della medicina efficiente, sono garanzia per tutti. Il punto nascite rappresenta un pilastro delle buona sanità, di avere presenza sanitaria nel territorio, al fine di garantire in caso di necessità la presenza di personale sanitario qualificato. Il parto è sicuramente un momento delicato per la donna e il bambino che deve nascere; sono diritti fondamentali che vanno tutelati. Quella odierna è stata una manifestazione pacifica ma di forte coesione sociale, territoriale, politica; molti i volti noti presenti dinnanzi l’ospedale della città.

La mobilitazione continuerà ad oltranza sino a quando, dalla Regione Abruzzo, non giungeranno risposte definitive sul cambiamento circa le sorti del punto nascite dell’ospedale di Sulmona. In gioco vi sono la sicurezza dei cittadini, la tutela del diritto alla salute costituzionalmente tutelato, la presenza della sanità nel territorio, temi che sono pilastri della vita democratica della nostra nazione, della nostra società civile. .

Andrea Pantaleo