Maltempo, Marsilio richieda subito lo stato di emergenza

Sulmona,11 luglio– Il consigliere regionale e capogruppo PD, Silvio Paolucci, rivolge al Presidente della Regione Abruzzo il seguente appello in merito all’ondata di maltempo che ieri ha interessato la provincia di Pescara: “Il Presidente Marsilio deve immediatamente avanzare al Governo, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta della dichiarazione dello “Stato di Emergenza” di livello nazionale per gli eventi eccezionali di ieri che hanno interessato una parte importante del territorio regionale, con diverse situazioni di criticità soprattutto di carattere idrogeologico, aggravando marcatamente quelle già preesistenti e determinando nuovi scenari di rischio elevato con ingenti danni a carico del patrimonio pubblico e privato. Anche per non tornare ad un passato nemmeno tanto remoto, come nel febbraio 2012 quando la Regione arrivò in ritardo, Marsilio non indugi a valutare ma si precipiti a riunire la propria Giunta, disponendo la richiesta del riconoscimento dello Stato di Emergenza (h.9,00)