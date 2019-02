Maltempo: lunedì scuole chiuse a Sulmona

Sulmona, 23 febbraio- Saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole a Sulmona nella giornata di lunedi 25 febbraio, al fine di consentire la verifica delle condizioni di sicurezza delle sedi scolastiche. Lo ha reso noto questa sera il sindaco della città ovidiana Annamaria Casini che ha firmato un’apposita ordinanza dopo che nel pomeriggio c’era stato un vertice presso la sede del Cos con tecnici e funzionari comunali, operatori della Protezione civile, della Polizia locale allo stesso tempo il sindaco ha sollecitato gli amministratori dei vari condomini e i proprietari di unità immobiliari ad effettuare le verifiche necessarie sulla situazione degli edifici per ” scongiurare eventuale caduta di tegole, pannelli di copertura o elementi strutturali e non strutturali che potrebbero essere pendenti dai cornicioni”. Oggi a Sulmona,come in altri centri abruzzesi, la violenza del vento ha determinato non pochi disagi con la caduta di piante e materiale da diversi fabbricati.(h. 19,00)

L.D.M.