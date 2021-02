Maltempo: domani chiuse tutte le scuole a Sulmona

Sulmona, 14 febbraio– Domani lunedì 15 febbraio sono sospese le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido d’infanzia. Tale misura è stata disposta con ordinanza dal sindaco Annamaria Casini, di concerto con i dirigenti scolastici cittadini, a titolo prudenziale, in ragione del pericolo di ghiaccio, in merito alle rigide temperature attese nella notte.

“Da ieri è attivo il Piano Neve del Comune di Sulmona che prevalentemente con mezzi spargisale sta gestendo questa ondata di maltempo, per garantire piena viabilità e sicurezza sulle strade cittadine, in presenza di una nevicata che non preoccupa tanto per la intensità delle precipitazioni, non eccessive, ma per il rischio della formazione di ghiaccio che potrebbe rendere pericoloso il transito su strade e marciapiedi. Si raccomanda di prestare la massima prudenza e di minimizzare le occasioni di movimento per le prossime 24/36 ore, fino alla fine di questa perturbazione che già da martedì dovrebbe essere superata”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.