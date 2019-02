Maltempo: aperto a Sulmona il COC

Sulmona, 23 febbraio– E’ stata firmata l’ordinanza (n 12 del 23/02/2019) che dispone l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede della Protezione Civile del Comune di Sulmona, situata in località Valletta nella zona industriale (0864 251134), in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito Sulmona da questa notte. – E’ stata firmata l’ordinanza (n 12 del 23/02/2019) che dispone l’apertura delpresso la sede della Protezione Civile del Comune di Sulmona, situata in località Valletta nella zona industriale (0864 251134), in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito Sulmona da questa notte.

“Già dalle prime ore del mattino mi sono attivata e sono andata a verificare sul posto i numerosi danni riscontrati in diverse zone della città, a causa delle forti raffiche di vento che dalla scorsa notte stanno imperversando su Sulmona” afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Pali divelti, alberi caduti, tetti scoperchiati, piante e oggetti di grandi dimensioni sulle carreggiate. Grande il lavoro che stanno svolgendo gli uomini della protezione civile comunale, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine che si sono attivati da subito per far fronte all’emergenza e stanno continuando ad effettuare interventi per il ripristino della situazione. Ringrazio per l’impegno e la disponibilità i funzionari e dipendenti comunali che si stanno dando da fare. Invito la popolazione alla massima prudenza”. Le funzioni di supporto che sono state attivate con il provvedimento sono le seguenti: funzione n3 Volontariato, n4 Materiali e Mezzi, n7 strutture operative, n9 assistenza alla popolazione ed attività scolastica, n10 funzione amministrativa, segreteria di coordinamento. (h. 15,00)