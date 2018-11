Maltempo: allerta arancione in Abruzzo per la giornata di oggi

L’Aquila, 2 novembre– Dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il Centro Funzionale d’Abruzzo coordinato da Antonio Iovino della Protezione Civile, rende noto, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, ha provveduto ad emettere un nuovo avviso di criticità regionale con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso sulle zone interne della Regione in particolare della Provincia dell’Aquila.

Nello specifico, dalle prime ore di oggi venerdì 2 novembre, prevista un’allerta arancione per rischio idraulico diffuso per i Bacini dell’Aterno, dell’Alto Sangro e la Marsica e, sulle restanti zone della Regione, prevista allerta gialla per rischio idraulico diffuso. L’allerta emessa è relativa alla possibilità del verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrografico minore, nonché alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute massi. Si ricorda, inoltre, che è ancora in corso un avviso di condizioni metereologiche avverse relativo al possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi, raffiche di vento, attività elettrica e possibili mareggiate sulle coste.

La Sala operativa ed il Centro funzionale d’Abruzzo continuano a seguire l’evoluzione dei fenomeni attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura. Ai Comuni è stato raccomandato di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio, invitando i Sindaci a monitorare le zone in cui sono presenti movimenti franosi. Le norme comportamentali e di autoprotezione per i cittadini sono consultabili sul sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it alla sezione Allerte e segnalazioni. (h.8,45)