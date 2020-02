Malati oncologici: Pettinari (M5S), approvata dal Governo la legge regionale abruzzese

Sulmona,16 febbraio- “La legge regionale del MoVimento 5 Stelle sui rimborsi per i malati oncologici, dopo aver avuto l’approvazione del Consiglio regionale, ha superato il vaglio del Governo. Un’ottima notizia sia per gli abruzzesi che, ogni giorno, sono costretti ad affrontare il calvario della malattia, sia per le famiglie dei pazienti, che li accompagnano in questo lungo e difficile percorso. Meritano tutto il supporto possibile da parte delle istituzioni e col nostro provvedimento un passo molto importante è stato fatto”.

Lo afferma il Vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che continua: “Tuttavia, allo stato attuale, la Giunta regionale di centro destra non ha ancora approvato il regolamento attuativo. Quindi la legge, di fatto, non può essere applicata e i malati non possono usufruire dei rimborsi che spettano loro per le terapie. Tutto rimane ancora fermo e non si hanno notizie su quando arriverà il via libera definitivo. In compenso, noto che esponenti di maggioranza hanno già inviato i propri comunicati stampa, esultando per il risultato ottenuto da una legge firmata dal MoVimento 5 Stelle, dimostrandosi, una volta di più, molto veloci con le parole e molto lenti nei fatti”.

“Invece di impiegare il proprio tempo con la comunicazione, la Giunta regionale pensi ad assolvere i propri compiti e a rendere effettivo il provvedimento. I malati e le loro famiglie hanno diritto a un supporto economico e a un aiuto concreto. I soldi li abbiamo trovati. Adesso il centro destra non ha scuse per giustificare questo inspiegabile ritardo. È un loro dovere svolgere il proprio compito fino in fondo, e finché non avranno pubblicato il regolamento attuativo noi non abbasseremo l’attenzione sul tema”, conclude.