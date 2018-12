Ma se Sulmona sta sempre dall’altra… parte

Sulmona, 11 dicembre– Ancora una volta la città si distingue per la “ fantasia” politica dei nostri amministratori e sciupa l’ennesima occasione per fare una bella figura. L’appello sottoscritto da 162 sindaci a sostegno dela candidatura di Giovanni Legnini è un fatto politico di straordinaria rilevanza perché viene inaugura, in questo modo, un metodo nuovo di partecipazione alla costruzione della nuova politica abruzzese.Tutti questi amministratori, la maggioranza in Abnruzzo, ha inteso dare un segnale forte in termini di solidarietà, coesione,partecipazione alle scelte importanti che l’Abruzzo deve poter compiere. Un appello, com’è possibile verificare dall’elenco pubblicato anche dal nostro giornale già nella mattinata di ieri, che ha visto adesioni trasversali e convinte di sindaci e amministratori di piccoli centri e di grandi cittrà. Sulmona non figura fra questi amministratori. Non ci interessano le ragioni che hanno spinto il sindaco Casini a stare dall’altra parte . Liberissimo di farlo anche perché da qualche tempo Sulmona sta sempre dall’altra parte. Basta ricordare la vicenda del doppio voto in Consiglio comunale sulla riorganizzazione della rete ospedaliera quando il sindaco e la sua amministrazione non stava con la città ma dall’altra parte. E se tanti sindaci del Centro Abruzzo vanno in una direzione e Sulmona va a collocarsi dall’altra parte qualcosa dovrà pur significare tant’è che quando la nostra città invoca la solidarietà del territorio trova sempre meno adesioni su tutto. E il discorso potrebbe continuare sulla storia Tribunale, dei trasporti, della sicurezza, dell’occupazione, la ricostruzione e la cultura. E se la Regione spesso dimentica la nostra città che evidentemente non conta nulla nei palazzi della politica e delle istituzioni una ragione ci sarà pure. Forse perché sta sempre dall’altra parte, quella sbagliata O .. no ? (h. 10,00)