Ma se  cambiano i musicanti e la musica resta …la stessa

Sulmona, 22 agosto– Che Sulmona potremo sognare fra qualche mese quando a bocce ferme e finite le feste per il risultato acquisito inizierà il vero cammino per la nuova amministrazione a Palazzo San Francesco? Già perché non ci vuole molto per capire che si preannunciano tempi tutt’altro che semplici e poco diversi rispetto agli scenari che abbiamo sotto gli occhi.Il giochino di addossare tutti i guasti politici e amministrativi sulle spalle della Casini è troppo comodo ed è ormai finito. Ora con chi se la prenderanno i “ capiscioni” di casa nostra?

Non spetta a noi entrare nel merito di queste vicende da piccolo borgo.Lo faranno altri nei prossimi giorni, ma noi non possiamo restare miopi al cospetto di tante cialtronerie che si vanno ripetendo in questi gionri complicati senza tener conto delle difficolta straordinarie incontrate lungo il suo cammino da Casini che pure è stato il piu’ lungo degli ultimi 33 anni in presenza da alcune emergenze straordinarie ( ambientali,sanitaria, amministrative ecc) incontrate e paragonarle al lavoro analogo fatto da altre città come la nostra senza dimenticare i guasti ereditati dalle precedenti amministrazioni che si sono alternate in tutti questi anni a Sulmona E’ vero ci sono stati anche errori,limiti, insuccessi causati anche dall’inesperienza di tanti consiglieri comunali sui quali la città aveva deciso di investire ed il fallimento di altri dai quali era lecito aspettarsi di piu’. A noi interessa invece il giudizio politico ed il lavoro portato avanti dai partiti a favore della città e del terriutorio

Chi in questi anni ha alimentato polemiche,ha seminato odio,ha pensato di poter fare la grande rivoluzione politica solamente con le chiacchiere ora dovrà essere giudicato dai sulmonesi che, comunque, restano il solo ed unico arbitro a decidere il futuro della propria città

Come e con quali uomini ( e donne) e soprattutto programmi vorranno guidare Sulmona lo capiremo assai presto.Per ora, oltre a quattro bravi candidati, solo chiacchiere vuote e ricerca di quel po’ di visibilità sognando una campagna elettorale che sicuramente non potrà essere serena e ricca di confronti costruttivi Vedremo e analizzeremo le proposte e con la franchezza di sempre esprimeremo i nostri giudizi anche su quelli che credono che in questa città possa essere sufficiente una lunga lista della spesa da dare in pasto agli elettori e niente piu’.

Un capitolo a parte meritano gli “ impresentabili” quelli che da anni si rivedono solmente in queste occasioni e si adattano a tutto ma anche quelli che hanno tradito il voto dei sulmonesi, passando da un partito o una coalizione all’altra calpestando coerenza( valore fondamentale in politica) e ora sono pronti a sostenere altre bandiere.Possono essere affidabili oggi ? Alcuni di questi personaggi, molto chiacchierati, sono stati protagonisti ( si fa per dire) nelle precedenti amministrazioni comunali con scarsi risultati politici e mandati a casa in anticipo perché non utili a lavorare per il bene di Sulmona lasciando in eredità alla Casini un fardello di incompiute che hanno pesato non poco sul cammino e sull’immagine complessiva della città.

La vicenda del Liceo Ovidio, ferito dal sisma del 2009, ha trovato soluzione solo in questi ultimi mesi e quello che ha offeso e irritato maggiormente i sulmonesi sono stati gli scarsi risultati ottenuti a lavorare sul problema di quegli amministratori e di quei partiti, dentro e fuori il Consiglio comunale ,ma anche le resistenze e la soddisfazione di quanti esultavano ad ogni intoppo procedurale. Oggi forse,sognano un posto nella nuova amministrazione comunale. Come potranno proprio loro invocare fra qualche mese solidarietà, coesione sociale e politica per costruire una Sulmona migliore?

Come potranno, ad esempio, quei partiti, di maggioranza e di opposizione, che sono stati incapaci in questi anni di portare sui tavoli della Regione la “ vertenza centro Abruzzo”, con le diverse priorità ed emergenze?Quante volte la parola Sulmona è stata pronunciata in Consiglio regionale dal 2018 ad oggi e quante volte la Conferenza dei Capigruppo a Palazzo dell’Emiciclo ha incontrato sindaci e amministratori del nostro territorio per parlare di qualche problema o emergenza che ci riguarda da vicino? Qualcuno provi a fare un confronto sulle cose fatte nell’amministrazione regionale precedente di centrosinistra e sulle risorse assegnate a questo territorio in questi ultimi anni da quella di centrodestra.Eppure in questa città il governatore romano conta tanti amici e compari di partito. Marsilio lo abbiamo visto arrivare a Sulmona poco , spesso nell’Alto Sangro. E normale?

E che dire quando nel 2009 Sulmona( Governo cittadino,provinciale regionale e nazionale di centro destra) fu esclusa dall’area del cratere sismico per scelta politica con la promessa del riconoscimento entro breve tempo di area di crisi complessa. E invece?

Chi ha difeso la nostra città a quel tempo? Eppure si sono susseguite diverse esperienze ammnistrative negli anni successivi. Con quali risultati? E quando Sulmona inserita in “ Casa Italia” insieme a dieci città ( venne il Ministro Del Rio a comunicarcelo al Cinema Pacifico). Qualcuno si è mai chiesto il perchè? Invece quella scelta che poteva aiutare non poco il nostro territorio appena arrivato il Governo Lega-5 Stelle venne cancellata. Chi lo ricorda? Cosa fecero i partiti sulmonesi per alzare la voce anche in quella occasione?

Ecco perché mentre prosegue la corsa a riempire le liste elettorali i sulmonesi si interrogano anche su queste cose. e ci piacerebbe ascoltare qualche motivazione seria sulle ragioni che hanno penalizzato Sulmona invece di stare ancora oggi a parlare sempre della Casini, del suo vertito, dei sui capelli. e niente piu’.. Ne riparleremo presto, spero, perché se cambiano solo i candidati sindaci ( tutte persone per bene e capaci) e la musica resta ancora.. stonata come fatto finora non si va da nessuna parte. Anzi, forse, da quella sbagliata. Ma ne riparleremo presto.Buona giornata a tutti

Asterix