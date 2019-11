Ma quale riorganizzazione? E’ una “fake-delibera”. 

I consiglieri Pingue e Perrotta (IV) all’attacco sul problema della riorganizzazione amministrativa al Comune di Sulmona.Stamani hanno chiesto ufficialmente il ritiro in autotutela della delibera adottata alcuni giorni fa (n.211 del 13 novembre scorso) che arriva con molto ritardo rispetto agli obiettivi di programma dell’Amministrazione Casini e definiscono l’atto una “fake-delibera” che appare come “un atto di disonestà intellettuale, oltre che di totale mancanza di cultura di governo”. Insomma si apre proprio suo finire dell’anno un nuovo fronte di scontro dagli esiti imprevedibili

Sulmona,16 novembre– “La chiamano riorganizzazione della macchina amministrativa, ma è una “fake-delibera”. Il tentativo di far passare l’assegnazione di qualche posizione organizzativa, per una riorganizzazione dell’ente, è espediente di bassissimo livello che nasconde una triste realtà, quella di evitare in modo goffo ed affannoso una vera e propria fuga dal palazzo. Non fanno sconti i Consiglieri comunali Fabio Pingue e Francesco Perrotta (Italia Viva) sul tema della riorganizzazione degli Uffici a Palazzo San Francesco che da molto tempo divide la politica cittadina

“Una vera riorganizzazione di un Comune- spiegano Perrotta e Pingue- dovrebbe intervenire nei primi mesi dal suo insediamento, per ridisegnare l’assetto complessivo della struttura in funzione degli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nel corso del suo mandato.

L’operazione prevista dalla delibera 211 del 13/11/2019, invece, limitata a poche posizioni da meglio allocare ed intervenuta dopo 3 anni e mezzo di amministrazione attiva, ha tutta l’aria dell’ultima furberia provincialotta da lasciare in eredità alla prossima amministrazione.

Un atto di disonestà intellettuale, oltre che di totale mancanza di cultura di governo. Chiediamo pertanto alla giunta di ritirare in autotutela la delibera, approvata, tra l’altro, come atto unilaterale senza l’accordo dei sindacati.

L’amministrazione dimostri il buon senso di equilibrare- concludono i due Consiglieri- le posizioni apicali con le PEO, evitando di portare avanti un atto miope per il funzionamento della nostra struttura amministrativa. La sua attuazione sarebbe l’ennesimo colpo ad una macchina ormai senza anima e prospettive” (h. 8,15)