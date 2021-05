Ma che politica è questa ?

Sulmona, 19 maggio–L’Ufficio di Presidenza di un organismo elettivo, soprattutto di un ente pubblico,è essenzialmente un organismo istituzionale piu’ che politico.E’ garante del rispetto delle regole della stessa Assemblea e soprattutto organizzative ed è espressione di tutte le forze in esso rappresentante.Tant’è che spesso la guida dello stesso organismo viene solitamente affidata qualche esponente delle forze di minoranza. Quindi una normalità abbastanza diffusa e che come si usa dire in gergo “ non fa notizia”. Non dovrebbe almeno. Ma a Sulmona è cosa diversa e anche le cose semplici diventano complicate.

Cosicchè con i tanti problemi che la città si trova ad affrontare la politica si distrare sulle dimissioni di qualche componente prima e poi tutti( ci è parso di capire) dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Non ne capiamo la ragione e francamente non ci interessa anche perché ci sarebbero state motivazioni piu’ valide nel corso di questi anni quando i consiglieri passavano da un partito all’altro o da una coalizione all’altra e nessuno si poneva il problema.Ci viene il sospetto, ma solo il sospetto, che questa operazione possa avere il sapore soprattutto di una manovra preelettorale a pochi mesi dal voto e che presto bisogna trovare il classico contentino a qualcuno. Giocare con le istituzioni non è mai bello eppure quelli che praticano la politica delle tre scimmiette ( non vedo, non sento non parlo) dentro e fuori Palazzo San Francesco, non hanno ancora capito che i sulmonesi sono molto piu’ attenti di quello che solitamente puo’ apparire (h.7,30)