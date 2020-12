Ma che politica è questa ?

Sulmona, 20 dicembre– Che sta succedendo nella politica sulmonese ? E’ la domanda ricorrente in questi giorni dopo l’intrusione improvvisa di Sgarbi che ha procurato non poca confusione, polemiche, interrogativi diversi ma sicuramente ha stimolato alcune riflessioni utili e messo a nudo i limiti del dibattito politico in città Possibile? Anche se alcuni bntemponi che si entusiasmano facilmente sognano ancora di fare fortuna con l’ascensore della politica anche se conoscono poco o nulla della storia di questa città. Ma davvero ci sono persone che credono che debba arrivare questo fenomeno da Roma,in un momento così drammatico che stiamo vivendo, ad insegnare alla nostra gente come si amministra una città complessa come Sulmona, come si produce cultura ( con sacrifici e senza finanziamenti) quasi che dai tempi di ‘Jamme mo’ ai giorni nostri da queste parti non fosse accaduto nulla? Suvvia non si puo’ essere distratti da tante banalità e far finta di nulla solo per conquistare un pizzico di visibilità dimenticando che i sulmonesi sono gente chiacchierona ma molto orgogliosa, che amano la propria città e non dimenticano facilmente

Così il carosello dei candidati aspiranti sindaci, tutti ormai bruciati, sono solo tentantivi costruiti ad arte, anche con la complicità coloro che continuano a calcare la scena della politica cittadina dopo i fallimenti prodotti con la loro esperienza a Palazzo San Francesco negli anni scorsi, per distrarre l’opinione pubblica che vive preoccupazioni piu’ serie di questi tempi e non si lascerà incantare dalle dichiarazioni roboanti , ma inutili, di chi, arrivando da lontano, pensa di essere l’uomo della provvidenza per la nostra città Anche storia recente del Governatore romano alla Regione ci era stata presentata piu’ o meno con questo metodo e finora si è mostrata la peggiore esperienza del regionalismo abruzzese. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti

Ma c’è di piu’. Non sfuggirà agli osservatori piu’ attenti che da quasi venti anni a Sulmona, città prestigiosa sul piano politico e culturale ma anche punto di riferimento preciso nello scacchiere regionale, molte cose si sono appannate. Nessuna amministrazione comunale, di centrodestra e di centrosinistra,ha portato regolarmente a conclusione la propria esperienza a Palazzo San Francesco. Tra crisi, dimissioni, tradimenti e soprattutto trasformismi di gente che è passata con grande disinvoltura da uno schieramento all’altro. Un obiettivo che l’Amministrazione Casini, paradossalmente, potrà cogliere e forse potrà anche rafforzare se le elezioni, come sembra, dovessero scivolare all’autunno del 2021 o alla primavera 2022. Certamente la crisi dei partiti ha favorito il trionfo del civismo e del qualunquismo che ha portato in questi anni ad investire su persone non adeguate, inesperte e quindi poco utili alla città. Così alla vigilia di una competizione amministrativa assai delicata come quella che ci apprestiamo a vivere il quadro è ancora piu’ confuso e rischia di non approdare a nulla di buono.

L’arrivo di Sgarbi ,quindi, non ha portato niente di nuovo ma ha evidenziato almeno altre cose. I due schieramenti di centrodestra e centrosinistra non se la passano bene.Non basta fare la sommatoria di alcune forze politiche per puntare alla conquista di Palazzo San Francesco ma bisogna avere le idee chiare di una città che ha bisogno di una politica nuova, di una forte coesione sociale e territoriale, soprattutto di strategie mirate. L’errore grave del centrodestra in questi ultimi due anni resta quello che pur avendo un governo regionale amico finora non è riuscito a farlo lavorare sui problemi della città e del territorio. I referenti locali si sono limitati a balbettare qualche commento di sapore servile su questa o quella posizione assunta da qualche amministratore regionale e niente piu’. Qualcuno provi a sfogliare gli atti ufficiali della Regione adottati nel corso del 2020 e se ne renderà subito conto. Anzi se dovessero trovare conferme le anticipazioni della Consigliera Scoccia sui tagli ai fondi nel Dpfr per i piccoli ospedali ( compreso quello di Sulmona) allora si aprirebbe una fase nuova dagli esiti oggi imprevedibili

E poi chi non ricorda all’indomani del terremoto dell’Aquila del 2009 quando Sulmona rimase fuori dall’area del cratere sismico. Eppure aveva tutto il centrodestra a cominciare dalla l’Amministrazione comunale,provinciale,la Regione ed il governo nazionale dalla propria parte. Anche Bertolaso era stato scelto da Berlusconi. Sulmona poteva contare perfino due parlamentari locali.Fu promesso il tradizionale contentino per’ ripagare’ in qualchemodo il territorio inserendolo in quel sistema delle aree di crisi complesse che nessuno ha mai visto o potuto toccare con mano. E che dire della decisione del Governo Conte 1 ( Lega- M5S) che ha depennato Sulmona una delle dieci città italiane che dovevano beneficiarte dei vantaggi di Casa Italia che l’allora Ministro Delrio e la Giunta regionale guidata da D’Alfonso vollero inserire per tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra città.Primo fra tutti Palazzo dell’Annunziata transennato già allora Ma quando Sulmona veniva depennata dal Governo di centrodestra- M5S c’è stato forse qualche parlamentare o qualche esponente politico locale che ha alzato la voce in difesa Sulmona ? E la storia dell’accordo di programma per la Valle Peligna, sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico( 2007) perchè non è stato rispolverato dai Governi regionali di centrodestra dal 2009 al 2015) E di recente qualcuno ha aperto bocca sul piano di riparto dei fondi della cultura anno 2020 della Regione? Quante risorse sono arrivate su questo territorio? E oggi perchè i sulmonesi dovrebbero investire sul centrodestra se in passato sono stati incapaci di fare di piu’?

Ma anche il centrosinistra, sopratutto il Pd ( gli altri sono fantasmi), non ha fatto meglio. Non basta criticare sempre e comunque il sindaco o l’Assessore pincopallo pur di apparire.Serve altro. Non serve nemmeno comunicare a sproposito Servono sopratutto idee forti,progetti chiari e programma su come governare il cambiamento. Finora non ne abbiamo visto Ci è parso di cogliere , negli ultimi mesi, un’azione monotona, stantià su una serie di argomenti e nulla su altri. Insomma quel messaggio stimolante di qualche tempo fa non arriva piu’ al cuore della gente Strani silenzi in altre occasioni. Silenzio sulle uscite di Sgarbi dimenticando che l’immagine di Sulmona città di arte e cultura non deve costruirla proprio lui perché da moltissimi anni alcune associazioni prestigiose hanno fatto di Sulmona, anche grazie all’apporto determinante del Pd locale e regionale ( e prima ancora del centrosinistra Dc-Psi) un riferimento forte a livello nazionale e internazionale a cominciare dal Premio Capograssi,o quello il “Maria Caniglia” che trovano sempre largo spazio sui media nazionali.Indubbiamente anche il Premio Sulmona di arte contempranea ha fatto la sua parte ma sicuramente non è stato il solo.Perfino il messaggio culturale della Giostra cavalleresca nella conferenza stampa dell’edizione 2006 a Roma fece molto rumore sulla stampa nazionale

Non spetta a noi ricercare le cause, anche se le emergenze che stiamo attraversando hanno pesato non poco. A noi spetta leggere e interpretare i comportamenti dei singoli e dei gruppi Passerà? Sicuramente, anche perché la città ha bisogno di questa formazione alla quale intende aggrapparsi per costruire nuove speranze. Anche perché è tornata a muoversi in città l’area dei cattolico democratici che un tempo faceva riferimento alla vecchia Dc. Chissà perché proprio ora e a cosa pensa Anche per questo occorre fare presto e cambiare passo.Poi occorre lavorare con tenacia per predisporre un programma rigoroso, moderno, credibile capace di aggregare forze sane e utili in grado di riconoscersi in quella strategia E poi è necessario avere il coraggio di selezionare uomini e donne giuste animate da grandi passioni politiche, competenze, esperienze. E una delle sfide della prossima competizione amministrativa a Sulmona sarà sicuramente la qualità della proposta politica ( non la solita lista della spesa) e una squadra credibile di grande prestigio. Sperando che possa essere sufficiente. Ma di queste cose riparleremo presto. Buona domenica a tutti

Asterix