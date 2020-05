Ma che città è diventata la mia Sulmona ?

Sulmona, 31 maggio– Che settimana amici lettori quella che ci siamo lasciati alle spalle! Una settimana che, nonostante le preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria, non ha consentito alla città ancora di invertire un trend comportamentale della politica e non è riuscita a smuovere minimamente quel pizzico di sensibilità civica che si registra ovunque in giro e che pure sarebbe indispensabile per costruire quel valore aggiunto che serve per sconfiggere paure e difficoltà e guardare avanti per costruire un divenire migliore

La settimana si era aperta con l’allarme lanciato dal sindaco di Sulmona sugli effetti della movida incontrollata che potrebbero scatenarsi se si allentassero le maglie. Casini, si era detta preoccupata anche sul piano delle responsabilità personali tanto da sollecitare, giustamente, Prefettura ed organi di polizia a studiare insieme una giusta strategia da mettere in piedi per contrastare il fenomeno. Lo credereste? Si sono levate polemiche, soprattutto di carattere politico, da parte di chi, non avendo argomenti da proporre, si è schierato comodamente dalla parte opposta alle posizioni del sindaco. Ma nelle altre città anche in Abruzzo cosa è stato fatto? Hanno forse applaudito alla goliardia ( e non solo) di tanti giovani che giustamente intendevano riconquistare spazi, libertà e voglia di stare insieme dopo che per alcuni mesi erano state private magari senza rispettare troppo regole e comportamenti? Non ci pare.Ma a Sulmona dove tutto è particolare c’è stato perfino un noto personaggio politico , solitamente distratto sulle vicende cittadine, che è salito in cattedra, ed ha rifilato a tutti un predicozzo da grosso moralizzatore schierandosi strumentalmente dalla parte dei giovani quasi noi volessimo stare dalla parte dei vecchi ammondendo perfino con uno stonato appello“ non toccate i giovani”.

I giorni precedenti erano stati caratterizzati anche dalle polemiche rivolte alle posizioni politiche assunte in Regione della Consigliera regionale Marianna Scoccia, sindaco di Prezza e moglie dell’ex Assessore regionale Andrea Gerosolimo, che ha deciso di lasciare la coalizione di centrodestra e di sedersi fra le forze di opposizioni. Scelta normalissima, che si fa comunque da sempre ,non solo in Regione ma anche in tutte le assemblee elettive dal Parlamento fino a quelle dei piccoli comuni. Perfino a Sulmona la transumanza partitica è stata la pratica preferita negli ultimni anni da molti nostri amministratori. E’ un diritto legittimo di ogni eletto che si esercita ovunque Non c’è da scandalizzarsi piu’. Poi le considerazioni,sulla coerenza, rispetto di alcuni valori, sono altra cosa e meritano considerazioni diverse.

Il giudizio politico sugli eletti si deve esprimere sulle cose che sono capaci di fare e l’impegno che mettorno al servizio del territorio. Perché avrebbe fatto scandalo l’iniziativa della Consigliera regionale Scoccia? Perché in tanti, troppi, si sono affannati ad esprimere giudizi,anche disinvolti, per le sue scelte? Forse perché è la consorte di Gerosolimo o si pensa di battere l’avversario politico con questi piccoli mezzi da quattro soldi?

Un moralismo stonato si è intrecciato dalle nostre parti attorno ad una vicenda politica che secondo noi andava affrontata in modo diversoi, soprattutto da alcuni partiti e formazioni politiche, magari sfidando la consigliera a rendere conto del suo operato svolto finora o magari sulla qualità delle proposte avanzate Purtroppo l’ipocrisia è un sentimento pessimo che domina le paure degli uomini ( ma sopratutto delle donne). In politica esiste una sola strada praticabile per vincere ed è quella della credibilità e del consenso. Chi non lo ha non ha diritto di infangare gli altri anche se sono avversari e sono scomodi. E’ una regoletta elementare che non puo’ essere calpestata a piacimento e quando fa comodo

E che dire delle lamentele e polemiche sulla riorganizzazione del mercato in piazza Garibaldi o della migliore sistemazione della Villa comunale? Fiumi di chiacchiere e polemiche a vuoto senza uno straccio di proposta praticabile e costruttiva. Ma come possono i censori di oggi trovare la giusta solidrietà domani se sognano di candidarsi ( a chicchiere) a guidare il futuro di questa città?

Ma la chicca finale questa settimana appartiene alla vicenda della pulizia del parco fluviale. Questa volta l’Amministrazione comunale ha fatto una cosa bella e utile che restituisce il polmone verde della città nella condizione migliore e noi vogliamo testimoniare ad alta voce l’apprezzamento dell’opinione pubblica soprattutto perché lo ha fatto con una squadra di operatori che hanno testimoniato che in questa città la solidarietà e la coesione quando serve sa trionfare. Lo diciamo con la stessa franchezza così come alzammo la voce l’estate scorsa per i ritardi ed il sistema di pulizia( sporcando) utilizzato. Ma evidentemente chi doveva decidere questa volta ha fatto tesoro di quella esperienza e quest’anno ha inteso rimediare al meglio. Lo credereste? Anche in questa occasione i soliti personaggi hanno voluto buttarla in caciara, dove tutto si risolve in simpatia-antipatia,in tifo e controtifo, in sospetto e appiattimento, martellando e schierandosi su questo tema, come per altri, con superficialità con toni pronti ad aizzare la piazza soprattutto quella virtuale dei social.

No, questà non è piu’ la mia città, così profondamente cambiata nei sentimenti e nei valori. Quella città che diede vita a Jamm’ mo’ oppure quella che spinse la delegazione degli amministratori sulmonesi a Roma ad incontrare Ministri e sottosegretari per la battaglia sulla Provincia di Sulmona oppure a Pescara in pieno Consiglio regionale ad alzare la voce per difendere con orgoglio il diritto di una città e di un territoro Dietro quel sindaco della Democrazia Cristiana di allora, c’erano uomini del Partito socialista, comunista, liberale, repubblicano e socialdemocratici tutti insieme senza distinzioni di sorta.

Quella città e quella politica noi la ricordiamo benissimo da sulmonesi . Ci manca molto Quella dei nostri giorni stentiamo a riconoscerla.Pperché? Ne riparleremo presto . Buona domenica a tutti

Asterix