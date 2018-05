Ma al Centro Abruzzo chi ci deve pensare?

La Regione si appresta a richiamare l’attenzione sulle politiche di sviluppo sostenibile organizzando un Festival da oggi 22 Maggio al 3 giugno puntando tutto sui quattro capoluoghi di Provincia trascurando il resto del territorio abruzzese. Una consapevole e ragionevole scelta dovrebbe invece tenere conto che la suddivisione ottimale del Territorio Regionale deve prevedere la individuazione di 7 Aree Urbane Funzionali che sono Pescara-Chieti, Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Il prof. Aldo Ronci, sulmonese tenace, da anni si batte per affermare il diritto del nostro territorio a non essere ulteriormente mortificato perché solo in questo modo possiamo mettere riparo a tutta una serie di errori commessi ai danni della città e del territorio da politici incapaci e amministratori inadeguati Eppure tutti fanno finta di non accorgersi di nulla. Tace l’Amministrazione comunale (ma non è una novità), tace il Consiglio regionale che negli ultimi tre anni è stato sempre più lontano, tacciono i sindaci del territorio, le Associazioni di categoria, gli imprenditori. Perfino i parlamentari che da queste parti hanno raccolto consensi. Ecco perché in tanti hanno definito la presenza di D’Alfonso nei giorni scorsi a Sulmona come “un’occasione sciupata” dalla politica locale

Sulmona, 22 maggio La Regione Abruzzo e le quattro città capoluogo: L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, partecipano al Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile 2018, iniziativa nazionale di sensibilizzazione promossa dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e pensata per richiamare l’attenzione sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

A tal fine è stato organizzato il Convegno dal titolo “Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo: città sostenibili intelligenti e inclusive”e una serie di iniziative promosse e realizzate delle quattro Città capoluogo abruzzesi, che attuano l’Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR Abruzzo 2014-2020. L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare le Azioni del POR FESR in corso di attuazione che concorrono allo Sviluppo Sostenibile della nostra regione e, in particolare, le Strategie Urbane (SUS) elaborate dalle città di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, nell’ambito dell’Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020. Il Convegno, organizzato dalla Regione Abruzzo, si svolgerà a partire da oggi 22 maggio alle ore 10,00, all’Auditorium P. Gioia di Palazzo Silone a L’Aquila. Ed ecco allora che torna di grande attualità il progetto delle AREE URBANE FUNZIONALI

La Commissione europea- ha ripetuto spesso in questi mesi il prof. Aldo Ronci- ha invitato ciascun paese membro a dotarsi di una “Agenda Urbana” che permetta ai Territori Urbani di essere direttamente coinvolti nell’elaborazione delle strategie di sviluppo. Il FESR (Fondo europeo dello sviluppo regionale) prevede che almeno il 5 % delle risorse assegnate a livello nazionale debba essere destinato ad Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile delegate alle città di riferimento.

Le Aree Funzionali Urbane (FUA – Functional Urban Area) sono chiamate a svolgere un duplice ruolo:

quello di riorganizzare da un punto di vista fisico-spaziale i sistemi territoriali;

quello di riallocare le dotazioni territoriali, non più alla scala comunale ma bensì alla scala intercomunale.

L’individuazione della “dimensione locale ottimale” delle Aree Funzionali Urbane deve essere fatta a partire dallo studio dei flussi in entrata ed in uscita dalle città cosiddette medie, in modo da individuare quanti e quali comuni su di esse gravitano. In sostanza va individuato attraverso il sistema delle gravitazioni, quale è il bacino territoriale servito dalla città media, quello cioè su cui essa eroga i cosiddetti “servizi essenziali” (sanità, istruzione e trasporti). Parlare quindi di città medie, impone un’attenta riflessione sul rapporto tra queste ed i sistemi territoriali che su di esse gravitano.

Questi sistemi territoriali

svolgono un’importante ruolo rispetto al carattere tipicamente policentrico del territorio italiano,

sono di supporto alla città medie

sono essenziali per il sistema dei piccoli comuni ai quali garantiscono la possibilità di fruire dei servizi essenziali.

Ad oggi, a livello delle singole regioni, L’Agenda Urbana in Italia è declinata in forma molto libera e diversificata. Ad esempio la Regione Abruzzo nel POR FESR 20014-2020 (Piano Operativo Regionale) ha individuato come sistema urbano cui destinare queste risorse le sole quattro città Capoluogo Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo, invece la Regione Toscana ha destinato le risorse oltre che alla città metropolitana di Firenze, anche a 14 Aree Funzionali Urbane.

La realizzazione dell’Agenda Urbana Abruzzese, secondo uno studio del Dipartimento di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” coordinato dal Prof. Roberto Mascarucci, prevede la suddivisione del territorio regionale in 7 Aree Urbane Funzionali che fanno riferimento alle Città Medie di Pescara-Chieti, Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto che, tra l’altro, sono gli stessi 7 Ambiti Funzionali Subregionali individuati nel 2000 nel QRR della Regione Abruzzo nel piano di riassetto del sistema territoriale.

La individuazione delle 7 Aree Urbane Funzionali è stata realizzata declinandole come sistemi territoriali gravitanti sulle città medie che ben rappresentano la struttura policentrica del territorio abruzzese ed è frutto di uno studio riportato in due quaderni rispettivamente di 134 e di 161 pagine nel quale si dimostra in maniera inoppugnabile che la ripartizione ottimale del territorio abruzzese è proprio quella delle 7 Aree.

I due quaderni analizzano in maniera completa ed esauriente tutte le realtà e le esigenze della Regione: i servizi essenziali, il sistema insediativo, le reti di trasporto, la demografia, il sistema produttivo, lo sviluppo digitale, la produzione energetica, l’attrattività dei territori ed altro.

La suddivisione del territorio abruzzese in 7 Aree Omogenee non è una novità ma il Dipartimento di Architettura dell’Università “D’Annunzio” ha il grandissimo merito di aver dimostrato in maniera inoppugnabile che la ripartizione ottimale del territorio abruzzese è proprio quella delle 7 Aree.

La Regione Abruzzo deve recepire questa suddivisione

per delineare strategie del sistema insediativo, per il sostegno ai settori produttivi e per la tutela dell’ambiente,

per poter riuscire ad attuare efficaci politiche di sviluppo,

per rendere i territori il protagonisti della progettazione strategica,

per intercettare fondi comunitari e nazionali da destinare alla crescita.

POR FESR Regione Abruzzo

Dotazione finanziaria

L’Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile” del POR FESR della Regione Abruzzo, pari a circa il 9,93% della dotazione complessiva FESR del POR vale 11.500.000 di euro. Di pari importo il cofinanziamento nazionale, per un totale di 23.000.000 di euro.

La contenuta dimensione finanziaria del POR induce ad assumere un approccio selettivo nella definizione degli ambiti di intervento che intercettano funzioni urbane chiave e che intervengono verso alcune criticità, quali la non completa disponibilità di infrastrutture e servizi digitali, l’insufficienza dell’offerta di trasporto pubblico e la debole valorizzazione del patrimonio culturale.

Governance

Sono istituite 4 Autorità Urbane che elaborano la propria Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile; l’AdG di concerto con le AU, individua i criteri di selezione delle operazioni e sulla base di questi le AU selezionano le singole operazioni. In particolare, le Autorità Urbane delle Città capoluogo, provvedono all’individuazione e alla selezione degli interventi nell’ambito del loro documento di programmazione che costituisce la loro “Agenda urbana”. (h. 7,30)