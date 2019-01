M5S, propaganda abusiva: quanto scoccia!

Sulmona,23 gennaio– Questa mattina, nel pieno spirito della volontà del ripristino della legalità, il nostro MeetUp ha depositato presso le autorità competenti, corredato di testimonianze fotografiche, un esposto riguardante la grave situazione di abusivisimo generale che caratterizza, a nostro avviso, le affissioni di manifesti elettorali. Lo evidenziano in una nota gli aderenti al M5S di Sulmona specificando che presso le rispettive sedi, infatti ” campeggiano gigantografie affisse direttamente alle vetrine cosa che, come dovrebbe essere noto, è contraria alle vigenti normative in materia

“Se il buongiorno si vede dal mattino-si legge ancora nel documento- il MeetUp rileva come fortemente connotata dai modi di fare della solita politica nostrana, anche la semplice propaganda elettorale: i candidati in questione o, nella migliore delle ipotesi, non conoscono le leggi(altro che competenti, dunque!) o se ne infischiano, con la solita arroganza, mirando all’utile immediato.

Sono parecchie le situazioni da noi rilevate, alcune delle quali risaltano a pochi metri di distanza dal Palazzo Comunale , sede non solo della Polizia Locale ma soprattutto di quel Sindaco attento a far rispettare il Regolamento comunale in materia ma che poi consente, senza battere ciglio, di disattendere alle norme nazionali di legge.

L’abusivismo di una locale rappresentanza politica dei partiti in lizza appare piuttosto diffuso: abbiamo infatti registrato e continuiamo a registrare quelle che secondo noi sono irregolari affissioni riguardo i diversi candidati. In particolare abbiamo segnalato la propaganda decisamente invadente ed invasiva di

Marianna Scoccia, con ben 4 vetrine “infestate” con il suo “l’Abruzzo ogni giorno Scoccia” sul Corso principale e Piazza Venti Settembre e non solo… effettivamente ha cominciato alla grande .

La nostra azione che, ribadiamo è tesa al ripristino della legalità, non può non segnalare un’Amministrazione fin qui inadempiente nei controlli e tollerante sull’abusivismo della Scoccia, personaggio notoriamente “imparentato” politicamente con la sindaca Casini, viceversa intollerante sulla concessione del Teatro a fini elettorali” (h. 17,30)