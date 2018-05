Lutto nella politica abruzzese, è morto Giovanni Pace

Chieti, 20 maggio– Si è spento, nella sua abitazione di Chieti, l’ex presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace. Aveva 84 anni . Pace è stato consigliere comunale del Movimento Sociale a Chieti, dal 1960 al 1975, deputato nel 1994 con il Movimento Sociale Italiano e nel 1996 con Alleanza Nazionale, presidente della Regione Abruzzo dal 2000 al 2005 nella coalizione di centrodestra e consigliere regionale d’opposizione dal 2005 al 2008. La camera ardente è stata allestita nella sede della Provincia di Chieti in corso Marrucino e sarà aperta al pubblico questa mattina. (h.7,30)

Il ricordo di Fabrizio Di Stefano

“Se ne va una delle figure più belle della politica abruzzese; un uomo che ha fatto della coerenza e dell’onestà il proprio tratto distintivo, come distintiva era la sua grande eleganza e la sua signorilità, tratti, questi ultimi, davvero rari nella politica italiana” lo ha dichiarato in una nota Fabrizio Di Stefano a seguito della notizia della scomparsa dell’On. Giovanni Pace, ex parlamentare ed ex presidente della Regione Abruzzo.

“Un uomo che ha guidato per cinque anni la Regione Abruzzo come pochi altri hanno saputo fare” ha continuato Di Stefano “E da Parlamentare è stato determinante per sostenere e portare avanti un’enorme mole di finanziamenti per combattere il dissesto idrogeologico della collina di Chieti.Ma io piango soprattutto l’amico e il padre politico con cui ho avuto l’onore di condividere cinque anni in Consiglio Regionale, a fianco di un grande Presidente che mi ha dato molti insegnamenti non solo politici ma anche umani” ha concluso Fabrizio Di Stefano. (h.8,00)