L’uomo che ha capito perchè la Terra è malata e ora vuole curarla

Incontro con il Fisico Domenico Mastrogiuseppe autore di una ricerca che sta trovando grande attenzione grazie alla quale ha compreso la vera causa della grave malattia della nostra terra e con il decalogo pubblicato a margine di questa intervista ne ha indicato anche la cura L’Autore è uno studioso originario della Valle Peligna.E’ stato ideatore e fondatore del PSTd’A (Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo) del quale è stato ricercatore e direttore del Laboratorio di compatibilità elettromagnetica È autore di varie ricerche nel campo della radioprotezione, una delle quali è stata pubblicata sugli annali dell’Istituto Superiore di Sanità. È stato consulente in materia di sicurezza elettromagnetica per le più importanti aziende di telecomunicazione operanti in campo nazionale ed è stato docente di Elettronica e Fisica della Luce, in corsi regionali di formazione e di specializzazione per diplomati e docente di Teoria dei Campi Elettromagnetici, in corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal PSTd’A.



Sulmona, 1 maggio- Prof. Mastrogiuseppe, gli ormai numerosi articoli pubblicati sulla stampa, le sue varie conferenze in regione e fuori regione e i suoi interventi in varie televisioni regionali, hanno reso molto nota la sua teoria sull’aumentata disastrosità planetaria. Può farci una sintesi delle cause che secondo lei ne sono all’origine?

La principale va ricercata nelle modificazioni subite dalle dinamiche della Terra; alcune delle quali erano rimaste praticamente invariate per milioni di anni e che nell’ultimo secolo hanno subito enormi cambiamenti; peraltro con una accelerazione inconciliabile con un sistema così fortemente inerziale quale è quello della Terra. Mi riferisco in particolare alla sua velocità di rotazione ed alla precessione dell’asse polare; entrambe troppo velocemente sottoposte ad una significativa modificazione ad opera dell’uomo.

Può chiarirci meglio, anche magari con qualche esempio.

Che la velocità di rotazione della Terra stia diminuendo è certo ed è ormai diffusamente noto; ne ha parlato anche il TG della scienza “Leonardo” nella edizione del 30 dicembre 2016. Il rallentamento che sta progressivamente subendo è tale da portare la lunghezza del giorno, detta in gergo LOD (Lenght Of Day), a crescere fino all’incredibile ritmo di 2 millisecondi ogni 24 ore. Se si considera che fino a poco più di cento anni fa aumentava al ritmo di soli 1,5 millisecondi ogni 100 anni, se ne comprende bene l’enormità. Mentre quest’ultimo era un aumento naturale, attribuibile alla sola azione frenante che la luna esercita da sempre sulla rotazione della Terra, il primo è unicamente dovuto alle dissennatezze umane.

Come si è arrivati a conoscere con precisione la misura di tale antico naturale ritardo?

Con studi paleontologici effettuati su reperti di coralli fossili risalenti a 500 milioni di anni fa; in particolare sulla specie cosiddetta “Rugosa”. Dalla conta degli anelli di accrescimento, dovuti al susseguirsi del quotidiano illuminamento solare, è stato possibile stabilire che a quel tempo il LOD durava 21 ore; ovvero 3 ore in meno delle attuali 24. È bastata una semplice divisione per capire che queste 3 ore di maggior durata del giorno si sono accumulate nei 500 milioni di anni trascorsi, al ritmo di 1,5 millisecondi per secolo.

Un aumento di circa 50 mila volte del LOD in soli 100 anni è davvero una enormità; come è stato possibile?

La scienza ufficiale di fatto ne ignora la causa. Lo si può affermare con certezza perchè tutti continuano ad attribuirlo alla sola azione frenante della luna; così sostenne il TG “Leonardo” nella sopra ricordata edizione e così sostengono gli scienziati dello IERS e della NASA e vari altri autorevoli scienziati di casa nostra: dal prof. Rubbia al prof. Zichichi. La stessa cosa riferiscono nelle loro trasmissioni i nostri più autorevoli divulgatori scientifici: da Alberto Angela a Mario Tozzi.

Lei su tale argomento è invece in totale disaccordo con la comunità scientifica; secondo la sua analisi infatti, tale enorme ritardo sarebbe da attribuire a cause che non hanno nulla a che fare con la luna. Non le pare eccessiva questa sua posizione così malinconicamente isolata? Può dirci brevemente su quali basi fonda questa sua certezza?

Una posizione così isolata che dura da 10 anni, con tutto quello che ne segue, specialmente sui social, è certamente molto dura da sostenere. Se ho resistito, a volte anche ad attacchi verbalmente violenti, è perché ritengo certa la mia analisi.

Ci può dire brevemente su cosa basa questa sua certezza.

Su un semplice calcolo che evidentemente nessuno ha mai fatto. La luna, nella sua attuale configurazione astrale, gira intorno alla Terra da oltre 450 miliardi di anni; quindi anche la sua azione frenante deve essere ugualmente datata. Supponendo allora per un momento che il suddetto ritardo di due millesimi di secondo ci sia sempre stato (come c’è sempre stata la luna), con una semplice operazione aritmetica si può facilmente calcolare che sarebbero bastate poche decine di milioni di anni perché la Terra cessasse di girare. Se viceversa dopo 450 miliardi di anni continua a girare, vuol dire che le cause di un così enorme rallentamento vanno cercate altrove.

E dove, secondo lei?

Anche questa risposta è molto semplice e stupisce il fatto che nessuno ne parli. La velocità di rotazione di un oggetto può essere ridotta in due soli modi possibili; il primo è quello di frenarlo per dissipare in attriti la sua energia: con i freni per la ruota di un veicolo e con l’azione frenante della luna per la Terra. L’altro solo modo possibile è quello di farne aumentare il momento d’inerzia allontanando massa dal suo asse di rotazione. L’immagine che usualmente propongo per far comprendere questa seconda modalità di rallentamento, è quella della splendida Carolina Kostner che piroetta sul ghiaccio: se distende le braccia, allontanandone il peso dal suo asse di rotazione, rallenta vistosamente, se invece le ritrae, accelera.

Non le sembra un’impresa un pò difficile far capire cos’è il “Momento d’inerzia” a chi non conosce la fisica?

Ne sono consapevole ed è per questo che nelle mie conferenze utilizzo il simulatore di rotazione terrestre che ho costruito proprio per rendere visivamente comprensibile tale concetto. L’ho realizzato con un vecchio mappamondo, inserendovi all’interno un meccanismo comandato da un filo con il quale, dall’esterno e senza interferire con la rotazione, si possono avvicinare o allontanare all’asse di rotazione delle piccole masse metalliche; è così possibile mostrare agevolmente che la rotazione del mappamondo è più veloce quando tali masse sono più vicine all’asse di rotazione e più lenta quando ne sono più lontane.

E passando dal suo simulatore alla Terra?

Il passaggio è immediato ed evidente: tutti gli interventi e tutte le attività umane che implicano allontanamento di massa dall’asse di rotazione terrestre hanno, su scala planetaria, il medesimo effetto che ha sul simulatore, l’allontanamento dall’asse di rotazione di tali piccole masse.

E quali sono le attività umane che più incidono su tale rallentamento?

Innanzitutto le estrazioni dalle profondità del suolo di quantità di minerali e combustibili fossili ormai smisurate; incidono anche ed in modo ormai significativo, la costruzione ad alte quote di grandi invasi idroelettrici, il continuo quotidiano trasporto ad altissime quote di grandi quantità di combustibile da parte degli oltre 100 mila aerei militari e civili che decollano ogni giorno. Sarebbe lungo elencarle e spiegarle tutte; se ne può comunque prendere visione nella premessa del mio blog, cui si può accedere con il seguente link: http://perchelaterrasirestringe.wordpress.com

Professore, lei nella recente conferenza di Sulmona ha parlato di una crescente disastrosità planetaria; può dirci brevemente in che modo tutto ciò si collega al rallentamento ormai certo della rotazione della Terra?

Anche le risposte a questa domanda sono incredibilmente semplici e sono ampiamente illustrate nel blog di cui sopra. Brevemente si può solo dire che tale rallentamento, comporta un inevitabile restringimento del diametro equatoriale. Il motivo è simile ma di verso contrario, a quello per il quale tale diametro aumentava all’aumentare della sua velocità di rotazione, a causa degli urti che subiva quando si stava formando nel disco protoplanetario ed era un ammasso di lava incandescente totalmente liquida. Come tutti sanno, perché si studia anche alle elementari, il diametro equatoriale è più lungo del diametro polare di circa 50 km. E ciò è dovuto alla maggior forza centrifuga che subiva la fascia equatoriale quando, ai suoi primordi, la sua velocità aumentava. È quindi assolutamente certo che ora che rallenta, il diametro equatoriale deve diminuire. Se per ipotesi inverosimile smettesse di girare su se stessa, tornerebbe ad essere perfettamente sferica e i due suddetti diametri tornerebbero ad essere uguali. Si può quindi dire con assoluta certezza, che se la Terra rallenta, deve per forza restringersi; e se si restringe, il suo sottile guscio rigido, ovvero la crosta terrestre sulla quale viviamo, deve assestarsi. La rilevante sismicità che negli ultimi decenni si è aggiunta a quella, diciamo naturale, che era dovuta alle note dinamiche tettoniche, non può che essere dovuta a questo progressivo assestamento; anche l’aumentata attività vulcanica trova origine nella maggiore pressione che subisce la pancia infuocata della Terra; ovvero l’immenso e profondissimo oceano di fuoco liquido che ribolle sotto la crosta terrestre; e così anche un maggior numero di frane, di inondazioni, di tsunami ecc.

Alle mutate dinamiche terrestri da lei riferite, corrispondono certamente le grandezze fisiche da lei menzionate (momento d’inerzia, velocità ecc.) ed a queste corrispondono certamente dei numeri; Le chiedo, ha mai provato a fare dei calcoli dai quali trarre qualche elemento di certezza?

A puro scopo dimostrativo, ho calcolato l’aumento del LOD causato da un allontanamento pari a 1300 m dall’asse terrestre dei circa 300 miliardi di kg. di acqua del lago di Campotosto: il risultato ottenuto corrisponde ad un allungamento del giorno pari a 3,7398 nanosecondi. Può apparire insignificante, ma se si considera che nel mondo, di invasi simili ed in gran parte anche enormemente più grandi (e rallentanti), ne sono stati costruiti decine di migliaia e si continua a costruirne ovunque, ecco là che l’apparente irrilevanza scompare. Un conto analogo si potrebbe fare anche per ogni alto grattacielo, per ogni aereo che decolla, per ogni barile di petrolio estratto da vari km di profondità ecc. Sarebbe auspicabile che tutti fossero messi a conoscenza di una verità che è tanto semplice ed evidente, quanto inspiegabilmente taciuta. Ognuno di noi e la politica in particolare, dovrebbe prendere consapevolezza che stante l’attuale sistema energetico, di fatto totalmente basato sul fossile, ogni nostro inutile spreco si traduce in un rallentamento, sia pure infinitesimo, della velocità di rotazione della Terra e quindi, gradualmente, in disastri inenarrabili.

Parlando all’inizio delle cause dell’aumentata disastrosità planetaria, lei aveva fatto riferimento anche ad un aumento del movimento di precessione dell’asse terrestre; ci può spiegare meglio?

La elevata velocità di rotazione e la totale consistenza fluida del magma di cui era formata la Terra, quando 4,7 miliardi di anni fa si è formata nel disco protoplanetario che orbitava intorno al sole, fecero sì che tutta la sua massa si distribuisse uniformemente intorno al suo asse di rotazione; raggiungendo così una perfetta equilibratura. Per comprendere meglio pensi a ciò che fa un gommista quando monta una gomma nuova sul cerchione di un’automobile; per compensare le inevitabili disuniformità proprie della nuova gomma applica delle piccole masse di piombo di appropriato peso, in precisi punti del cerchione individuati con l’aiuto della macchina equilibratrice. Tale operazione fa sì che l’asse della ruota non abbia quelle fastidiose oscillazioni (precessione) che si trasmetterebbero al volante ed a tutta la struttura del veicolo.

Si spieghi meglio; ciò vuol dire che oltre al rallentamento della rotazione, l’uomo è responsabile anche della perdita della primordiale equilibratura della Terra intesa come oggetto ruotante?

È di tutta evidenza! Riprendendo l’esempio della ruota equilibrata dal gommista, immagini cosa succederebbe se insensatamente si rimuovessero dai cerchioni le piccole masse di equilibratura inserite dal gommista. Ebbene, la medesima cosa succede alla Terra ogni qualvolta svuotiamo un enorme giacimento petrolifero o comunque se alteriamo la distribuzione della sua massa rispetto all’asse di rotazione, in uno dei tanti altri modi possibili. Il moto di precessione che ne risulta sull’asse terrestre, aggiunta a quella naturale minima preesistente che seguì al raffreddamento della crosta terrestre, ne altera con periodicità irregolare l’inclinazione rispetto all’eclittica e quindi rispetto al sole. Periodicità che può conoscere solo lo IERS, perché solo loro sono in grado di misurarla nei loro numerosi laboratori ed osservatori disseminati in tutto il mondo. Si tratta però di un dato che è molto difficile da conoscere; i loro report annuali cui sono abbonato, sono di un ermetismo impenetrabile. Non ho difficoltà ad ammettere che io non ci sono riuscito. Da tale irregolare aggiuntiva oscillazione segue inevitabilmente un’anomalia nelle condizioni di irraggiamento solare dei due emisferi e quindi una condizione di anomalia climatica; aggiuntiva rispetto al cambiamento climatico già in atto per le ben note altre ragioni, per le quali la piccola Greta Thunberg si sta battendo con il coraggio e la determinazione di una piccola leonessa.

L’ultima spontanea domanda non può che essere questa: CHE FARE?

Una serie di risposte, da ritenere comunque parziali, le ho date nelle mie ultime conferenze di Rieti e di Sulmona, cui ho dato questo emblematico titolo: “Capire perchè la Terra è così gravemente ammalata, per capire cosa fare per guarirla”; la mia cura è sintetizzata in quello che per buon auspicio ho chiamato “Decalogo Arcobaleno”. Se avete spazio vi chiedo di pubblicarlo; la Dea GAIA, ovvero la nostra martoriata ma ancora meravigliosa Madre Terra, ve ne sarà grata.

