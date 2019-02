L’Università Sulmonese della Libera Età Festeggia Paolo Spigliati

Sulmona, 15 febbraio- l’Università Sulmonese della Libera Età ha festeggiato il Professor Paolo Spigliati, medico in pensione, che il prossimo trenta luglio celebrerà il Suo Centesimo Genetliaco, un secolo di vita. Paolo Spigliati è nato il trenta luglio millenovecentodiciannove a Firenze; la Sua è stata una vita, un secolo operoso, costituito da innumerevoli successi e traguardi prestigiosi. Presenti il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, Domenico TaglieriPresidente della Società di Scopo della Fondazione CARISPAQ, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Alessandro Bencivenga, il Rettore dell’Università Sulmonese della Libera Età Ezio Mattiocco, Ezio Sestini Alberto Tanturri,Fabio Valerio MaioranoDocente in pensione storico e studioso di araldica e molti cittadini desiderosi di non voler mancare.Paolo Spigliati è a Sulmona dal 1960 ed ha svolto la professione medica con onestà, competenza, professionalità; fondamentale ed eminente la Sua presenza nella città Ovidiana anche nell’affascinante mondo della musica, essendo Lui pianista e compositore di melodie incantevoli ed esperto di musica, sociologia, ed altro ancora.Consegue la laurea in medicina nel 1944 con il massimo dei voti e lode. Dal 1941 al 1942 presta servizio militare nell’ottantatreesimo Reggimento militare in qualità di sergente di sanità negli ospedali Militari. Dal 1943 al 1944 frequenta l’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica di Firenze Diretta dal Professor Antonio Costa.

Nel novembre dello stesso anno viene nominato assistente del Professor Antonio Lunedei, nell’Istituto di Patologia Medica, nel quale perfeziona le Sue conoscenze nel settore delle Emopatie. Nel settembre del 1949 presenta tre relazioni al Congresso Europeo di Ematologia. Nelle due estati degli anni 1946 e 1947 dirige un importante Ospedale Civile e, nell’anno 1951, viene nominato Direttore della Sezione Ematologica e Tumorale del Policlinico di Firenze. È il primo in assoluto in Italia ha procedere alla sperimentazione dell’uso di chemioterapici loco regionali dei linfomi. Nell’aprile 1957 consegue con il massimo dei voti in ogni prova la Docenza di Patologia Speciale Medica, nonché di Metodologia Clinica. Il Professor Paolo Spigliati si occupa di ricerche – laboratoristiche riguardanti l’anemia perniciosa, sotto la guida e l’insegnamento del professor Teodori sulle Emolinfopatie maligne e, per seguire tale attività, nell’anno 1959 Paolo Spigliati rifiuta il Primariato dell’Ospedale di Bengasi in Cirenaica. Non rinuncia in seguito all’incarico di Primario Medico dell’Ospedale Civile di Sulmona divenendo di ruolo nell’anno 1960.e, nello stesso nosocomio peligno, rivestirà la carica anche di Direttore Sanitario sino al 1963 occupandosi inoltre del trasferimento dell’Ospedale. Ripresa l’attività di Primario Spigliati si occuperà anche di cirrosi epatica alcolica, del trattamento delle vasculopatie acute cerebrali, del trattamento poli chemio terapico istituendo, nel 1975, un centro per la diagnosi e la terapia dei tumori polmonari di rilevanza Regionale. Dal 1975 al 1992 è Professore a contratto della clinica medica e Docente della scuole di specializzazione, radiologia e geriatria, dell’Università degli Studi di Chieti.

In pensione per l’ospedale, ma non a riposo, dal 1989. Paolo Spigliati ha formato generazioni e generazioni di medici che tutt’ora operano nell’Ospedale Civile di Sulmona. Il Dottor Paolo Spigliati ha fondato nel 1993 l’Università Sulmonese della Libera Età e ne è stato Rettore e sostenitore e, da alcuni anni, ne è Pro Rettore. Cura una collana dal titolo il Diritto al Sapere. Ha pubblicato oltre 236 libri, saggi, pubblicazioni in campo medico, sociologico, musicale, religioso. Fra le onorificenze conferitegli rimembriamo la Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica del Comune di Sulmona.Auguri al Professor Paolo Spigliati per i Suoi quasi cento anni di vita; sempre come oggi per tutti gli anni che verranno.(h.9,00)

Andrea Pantaleo