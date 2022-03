L’Università di Teramo apre subito agli studenti Ucraini

Teramo, 4 marzo – Con l’aggravarsi della situazione in Ucraina per l’attacco militare russo, l’Università di Teramo ha voluto farsi parte attiva per quanto riguarda il suo ruolo istituzionale. Per questo il rettore Dino Mastrocola, sentiti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, ha deciso di accogliere, senza limiti di numero, studenti universitari provenienti dall’Ucraina.

“L’Università di Teramo – ha detto Dino Mastrocola – è pronta a ricevere da subito studenti ucraini, che potranno accedere e iscriversi all’Ateneo senza costo alcuno. Sarà mia premura comunicare tempestivamente questa disponibilità ai Ministeri coinvolti. Ho inoltre registrato, con orgoglio, la disponibilità dell’intera comunità accademica teramana a sostenere logisticamente e a tutto campo questa iniziativa, includendo anche due ricercatori provenienti dalle Università ucraine con cui abbiamo rapporti di collaborazione internazionale. Stavamo già lavorando all’arrivo dei 38 studenti afgani ai quali si uniranno, a questo punto, quelli ucraini che vorranno venire da noi. L’accoglienza e l’integrazione sono, nel nostro piccolo, un contributo sul campo a processi di pace e fratellanza, alla base dell’umana convivenza”.