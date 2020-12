L’Università ai tempi del Covid, in Abruzzo crescono le immatricolazioni

Sulmona,10 dicembre– Smart working, DAD, south working, queste sono le soluzioni abbracciate dalla politica italiana ed Europea ai tempi della Pandemia mondiale. Le lezioni frontali sono ancora un miraggio, soprattutto per gli universitari.

Questi ultimi hanno dovuto far fronte a lauree online, esami virtuali, studio solitario e magari anche chiusi nelle proprie stanze da fuori sede, lontani dalla famiglia. L’ultimo anno ha frenato, dunque, per i motivi appena citati, la scelta di firmare un nuovo contratto di locazione a scopo di studio. Molti studenti hanno deciso di risparmiare e restare insieme alla propria famiglia seguendo le lezioni in DAD, ad eccezioni delle facoltà ad obbligo di frequenza e matricole. La reticenza a confermare di nuovo l’affitto di una stanza universitaria trovo la sua risposta anche, e soprattutto, nella crisi economica familiare; molti hanno perso una stabilità economica a causa del Covid-19.

L’effetto benefico delle lezioni online risiede proprio nel permettere a giovani adulti di poter seguire un corso universitario e lavorare per potersi mantenere, senza gravare sulle finanze del nucleo familiare.

Non a caso tale scelta degli Atenei italiani ha giovato soprattutto in Abruzzo in cui si sono registrati picchi di immatricolazioni pari al 7.1%. Stando alla rilevazione del 15 novembre scorso del Ministero dell’Università, il boom di iscrizioni è capeggiato dall’Università degli Studi dell’Aquila, con ben 3.100 nuovi studenti. A seguire l’Università degli Studi di Chieti e Pescara con un aumento del 4.6%. In netta opposizione c’è l’Università degli Studi di Teramo con una flessione del 14.6%, la seconda peggiore in Italia.

Il fenomeno appena evidenziato è osservato in tutte le facoltà del Centro-Sud, situazione che va a sottolineare la volontà di voler risparmiare sugli affitti pur di non rinunciare allo studio e alla vicinanza della propria famiglia. In totale si registra il 9.9% in più rispetto al 2019, dati che potrebbero ancora aumentare, visto che in molte Università le iscrizioni rimarranno aperte fino a febbraio-marzo. Numeri, questi, che non hanno intimidito il Nord, il quale ha assistito ad un aumento del 5.1%.

Il punto di forza per l’università dell’Aquila è la grande offerta di residenzialità a prezzi accessibili, ben più bassi di altre città. Il rettore dell’Università del Capoluogo spiega: “noi reclutiamo in un bacino dove non c’è forte concorrenza tra atenei: sulla costa abruzzese, in Molise, nelle province di Rieti e Frosinone. E ci aspettiamo che, nel nuovo scenario, freni un po’ anche l’emigrazione verso Nord per ragioni di studio, fenomeno che potrebbe avvantaggiarci”.

Altro punto bonus è rappresentato dall’abbattimento delle tasse a partire da questo anno accademico; la richiesta di esenzione è stata ampliata alle soglie massime di reddito Isee di 21 mila euro.

Sicuramente, invece, il punto di forza dell’Università di Chieti e Pescara è la nascita del nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica, nuova promessa per la formazione di professionisti nella nostra Regione.

“anche se sono dati provvisori- afferma Gaetano Manfredi al Sole 24ore- e destinati a cambiare mi sembrano interessanti perché ci dicono, da un lato, che le misure volute dal governo sul diritto allo studio sono state strategiche e, dall’altro, che le famiglie hanno visto nell’iscriversi all’università il modo migliore per affrontare la crisi». Un trend che l’esecutivo spera di ripetere anche nei prossimi anni. Da qui la scelta di prorogare (e rendere strutturali), con la legge di bilancio 2021 all’esame del Parlamento, gli interventi su no tax area e tasse universitarie varate prima dell’estate con il decreto rilancio” – così conclude il ministro dell’Università Manfredi-.

Chiara Del Signore

( ph in alto da unpid.it)