Lunedì si riunisce il Consiglio provinciale

Sulmona, 21 settembre- Il Consiglio Provinciale dell’Aquila è stato convocato per lunedì prossimo 24 settembre alle ore 9,30- All’ordine del giorno figura: interrogazione del consigliere Fabio Camilli su problematiche relative ai lavori di realizzazione della banda larga su strade provinciali;realizzazione nuova arteria stradale di collegamento del centro spaziale “Piero Fanti” del fucino di Telespazio in territorio del comune di Ortucchio in provincia dell’Aquila; messa in sicurezza del ponte sul fiume giovenco al km 24+400 della sp 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo”. accordo di programma provincia L’Aquila – comune di Bisegna; s.p. n. 5 “di Silvaplana” inserimento nel patrimonio stradale provinciale di un nuovo tratto stradale; attuazione del dpcm 20 febbraio 2018 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionali nella Regione Abruzzo – provincia dell’Aquila societa’ in house “euroservizi.prov.aq s.p.a.” – approvazione indirizzi relativi le attivita’ della società; sentenza n. 332 del 10/12/2017 tribunale dell’aquila- sezione lavoro. riconoscimento debito fuori bilancio nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 assestamento generale di bilancio – art. 175 c.8 d.lgs. 267/00 e salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 d.lgs. 267/00 (h. 14,30)