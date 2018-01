Sulmona, 2 gennaio-Si terrà lunedì 8 gennaio alle ore 16, nel Cinema Pacifico di Sulmona, la cerimonia per il conferimento del Premio Ovidio Giovani organizzato dall’Associazione Premio Ovidio Giovani e dal Polo Liceale OVIDIO con il Patrocinio del Comune di Sulmona e, come già annunciato, “è destinato a personalità del mondo della Cultura e dello Spettacolo che, nel corso dell’anno, abbiano apportato un contributo importante per la crescita culturale dei giovani”.

La prima edizione del Premio è interamente dedicata al Bimillenario che, nell’ambito della Città, ha visto la realizzazione di una serie di iniziative dedicate al poeta Ovidio, nostro illustre concittadino.

La giuria ha preso in considerazione tutte le manifestazioni, selezionando quelle più significative per i giovani fruitori della poesia ovidiana e ha voluto in primis riconoscere il valore della XVIII edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense, alla quale hanno partecipato ben ottantasette giovani provenienti da tutta Europa con l’intervento di Josiah Meadows, giovane talento nelle lingue classiche, proveniente dagli Stati Uniti.

Il Premio è assegnato al Prof. Domenico Silvestri, Presidente del Comitato Scientifico, Professore Emerito, già Rettore dell’Università di Napoli l’Orientale, che da venti anni cura la gara internazionale di latino insieme a un gruppo di insigni studiosi impegnati nelle “Conversazioni Ovidiane”, per un incessante lavoro di ricerca sulla poesia ovidiana, documentato attraverso gli Atti del Certamen.

Per la pubblicazione del libro “Con Ovidio, la felicità di leggere un classico” sarà premiato il Prof. Nicola Gardini, docente all’Università di Oxford, autore di numerose pubblicazioni, tra le quali, Viva il latino, giunto all’undicesima edizione in uscita in diversi paesi europei. L’opera è stata presentata in prima internazionale a Sulmona, nel teatro Comunale Maria Caniglia, dove l’autore, rispondendo alle domande dei giovani del Polo Liceale Ovidio, ha permesso a tutti di riscoprire il miracolo della felicità che si crea ogni volta che incontriamo un classico e, in particolare, Ovidio.

Sul palco del Pacifico tra i premiati ci sarà il maestro Davide Cavuti, compositore per il teatro e per il cinema per attori e registi quali Ugo Pagliai, Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Michele Placido e Pasquale Squitieri. Il Premio Ovidio Giovani gli sarà conferito per la direzione artistica della rassegna “Lectura Ovidii” tenutasi presso il Teatro Maria Caniglia che ha visto la partecipazione di importanti attori quali Maddalena Crippa, Lino Guanciale, Edoardo Siravo, Michele Placido e Giorgio Pasotti.

La giuria ha, inoltre, assegnato il riconoscimento per la miglior interpretazione della Lectura Ovidii, a tre grandi attori che hanno partecipato alla rassegna: Maddalena Crippa che ha letto e interpretato Le Metamorfosi; Lino Guanciale che ha letto numerosi versi dei Tristia. Il pubblico ha gradito in modo particolare l’elegia autobiografica in cui il poeta Ovidio narra delle sue origini descrivendo in modo sentito e appassionato la città di Sulmona; Edoardo Siravo che ha interpretato i versi dei Tristia in occasione del Gala del Certamen, nella sala della Protomoteca di Roma, insieme ai ragazzi del Polo Liceale Ovidio, alla presenza di tutti i Licei Classici romani.

L’attore Edoardo Siravo ritirerà il Premio Ovidio Giovani durante la cerimonia dell’8 gennaio e regalerà al pubblico presente una nuova Lectura mentre gli attori Maddalena Crippa e Lino Guanciale riceveranno il Premio Ovidio Giovani in occasione del prossimo Certamen Ovidianum Sulmonense che si terrà dal 12 al 14 aprile 2018, mese in cui si chiuderanno ufficialmente le celebrazioni del Bimillenario.

Per non vanificare tutto l’impegno profuso nel corso del Bimillenario, il Polo Liceale OVIDIO e l’Associazione Premio Ovidio Giovani intendono proseguire il percorso intrapreso, conferendo ogni anno dei riconoscimenti a chi si impegnerà nella diffusione e nella promozione della poesia ovidiana.

La Lectura Ovidii, il concorso Ovidio a Scuola, le celebrazioni del Dies Natalis, il Certamen Ovidianum Sulmonense e il Premio Ovidio Giovani rappresentano un impegno che vuole andare oltre il Bimillenario per garantire alle nuove generazioni una conoscenza approfondita di un grande poeta cui la nostra città ha dato i natali. (h. 19,00)