Lunedì in Regione la presentazione di nuovi progetti per il Tribunale di Sulmona

Sulmona,20 luglio– Lunedì 22 luglio, alle 12.30, a Palazzo Silone, a L’Aquila, il Presidente Marco Marsilio terrà una conferenza stampa per la firma di un protocollo d’intesa tra il Tribunale di Sulmona e la Regione Abruzzo, per l’attuazione della scheda intervento 15 bis “Rafforzamento delle competenze digitali negli uffici giudiziari per il potenziamento e la diffusione dell’ufficio per il processo” Por Fse Abruzzo 2014/2020. All’incontro sarà presente anche Giorgio Di Benedetto, Presidente del Tribunale di Sulmona .(h. 19,30)