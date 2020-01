Lunedì il Vice Ministro Ascani in Abruzzo, fra Futuro e Memoria

A Pescara prima il taglio del nastro al Future Lab al Volta e poi le iniziative della Memoria al Mibe

Sulmona, 25 gennaio– Una visita in Abruzzo fra Futuro e Memoria quella del vice ministro Anna Ascani che lunedì 27 gennaio prenderà parte prima al taglio del nastro digitale del Future Lab, all’interno dell’Istituto di Istruzione Alessandro Volta di Pescara, e poi prenderà parte alle iniziative per la giornata della Memoria organizzate dall’Istituto Misticoni-Bellisario sempre della città adriatica.

Il Future Lab, fra i primi in Italia, sarà il fulcro della didattica digitale e della formazione di tutto Abruzzo; è stato contemplato dalle azioni del Piano Nazionale della Scuola digitale del Ministero dell’Istruzione. I Future Lab (in media uno per regione) sono poli formativi per il personale scolastico, spazi di apprendimento che diventeranno moltiplicatori di occasioni educative, laboratori didattici innovativi dotati di postazioni per la progettazione di gruppo e individuale che includono le più sofisticate tecnologie.

Presso l’IIS “A. Volta” di Pescara sono stati allestiti 930 metri quadri di laboratori cui si aggiunge uno spazio esterno di 200 metri quadri, dedicati interamente alla didattica innovativa. L’USR Abruzzo e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta”, in qualità di snodo formativo, in raccordo con l’équipe formativa territoriale, vi organizzeranno percorsi formativi sull’innovazione didattica e digitale, rivolti ai docenti di ogni disciplina e di ogni ordine e grado, sensibili sia alla trasversalità della competenza digitale che ai temi dell’innovazione. Gli ambiti tematici – finalizzati all’integrazione fra nuove tecnologie e loro uso nella didattica – spazieranno dalla creazione di contenuti multimediali musicali e visivi al potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica educativa), alla gamification, alla creazione di contenuti in realtà aumentata.

Il Vice ministro sarà presente all’inaugurazione al mattino (dalle ore 10.30) e alla presentazione degli spazi con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, del Direttore generale del Ministero (D.G.E.F.I.D), Simona Montesarchio, del direttore generale dell’USR Abruzzo, Antonella Tozza, della dirigente scolastica del Volta, Maria Pia Lentinio, i dirigenti scolastici della regione, docenti e studenti. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare i risultati di un monitoraggio sullo stato dell’arte della scuola digitale in Abruzzo.

Dal Future lab, il vice ministro Ascani e il Direttore USR Antonella Tozza si immergeranno nel passato in occasione delle celebrazioni legate alla Giornata della Memoria visitando il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” (ore 12.30), Scuola Polo regionale e nazionale per gli Insegnamenti di Musica, Danza, Teatro, Arti Performative. A dar loro il benvenuto saranno la Dirigente dello storico istituto pescarese, Raffaella Cocco e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Ambito Pescara-Chieti, Maristella Fortunato. Gli orrori della Shoah, pagina drammatica della nostra storia, verranno raccontati dagli studenti delle sezioni musicale, coreutica e del laboratorio teatrale, attraverso una performance intitolata: “Echi della memoria”. Il programma dell’iniziativa prevede: un concerto nel quale spicca l’esecuzione della celeberrima preghiera ebraica Kol Nidrei, accanto a Schindler’s List Theme e alla canzone “Smile” di N. Piovani; una performance di danza contemporanea, intitolata “ DAM- cuore e sangue”; una pièce teatrale e musicale sviluppata dagli studenti del Laboratorio del MiBe, che proporrà un monologo tratto dal romanzo “Razza di zingaro” del premio nobel alla letteratura 1997 Dario Fo e una poesia di Berthold Brecht, con canzoni originali. La preside Cocco ha previsto per l’occasione una mattinata ricca di incontri e performances curate dalle sezioni musicale e coreutica e dal laboratorio teatrale della scuola. (h.17,00)