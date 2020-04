Lunedì di Pasqua: le bellezze del nostro territorio con la sua storia

Sulmona, 13 aprile– Il lunedì di Pasqua o dell’angelo è giornata nella quale, se le condizioni meteorologiche son favorevoli, ci si reca nella gita tradizionale per trascorrere momenti di svago, divertimento, serenità. Quest’anno purtroppo questo non sarà possibile causa le restrizioni dell’epidemia. Il nostro territorio dell’Abruzzo ulteriore possiede bellezze e patrimonio d’arte di eminente valore storico artistico. La Valle Peligna. la Valle Subequana, gli altri territori dell’Abruzzo, possiedono un patrimonio d’identità secolare di inestimabile valore.

Il castello di Gagliano Aterno comune della Valle Subequana annoverato fra i più belli ed affascinanti del centro sud Italia, Pettorano Sul Gizio borgo insito fra i più belli d’Italia con il suo maniero, il Castello di Roccacasale, sono soltanto alcune delle secolari testimonianze storiche d’arte nel nostro territorio abruzzese. Una regione, l’Abruzzo, la quale conserva le sue tradizioni tramandandole alle future generazioni con amor proprio popolare. La regione Abruzzo è inclusa al Molise ma, la riforma del 1963 stabilisce il distacco del Molise dall’Abruzzo. Le regioni diventeranno operative a partire dal 1970. Il territorio abruzzese, ha una storia millenaria la quale rimonta alla notte ei tempi, così come dimostrano gli innumerevoli reperti ritrovati in molti territori della regione quali il teramano, il chietino, il pescarese, il subequano.

Non mancano musei nei quali sono custoditi i fossili e resti umani. In Abruzzo nel corso della storia si stabiliranno popolazioni pre romane, per poi veder giungere gli Italici i Sanniti durante il periodo dell’epoca romana. Popolazioni quali i Marsi, i Peligni, i Marruccini, gli Equi, i Pretuzi, i Vestini ed altri ancora si stabiliranno nei territori della nostra regione. Da menzionare anche la millenaria Corfinio, capitale della Lega dei Popoli Italici nel 91 avanti Cristo, nella quale verrà coniata e prodotta una moneta in argento avente il medesimo valore della moneta romana. L’avvento del periodo del Medioevo vedrà soprattutto nel X ed XI secolo l’edificazione di castelli la cui realizzazione richiedeva il consenso da parte del sovrano; molti manieri si edificheranno senza quest’ultima la quale giungerà a costruzione ultimata. Molte saranno anche le abbazie edificate fra le quali rimembriamo ‘Abbazia di Santa Maria di Casanova, l’Abbazia di Santa Maria della Vittoria, l’Abbazia dei Santi Vito e Salvo, l’Abbazia di Santa Maria Arabona e il Monastero di Santo Spirito d’Ocre, al cui interno vi sono beni artistici di ingente valore storico. In seguito si edificheranno altri monasteri quali San Clemente a Casauria, Bominaco, l’Abbazia di San Giovanni in Venere, la chiesa di San Marco di Ortona e l’Abbazia di San Liberatore a Maiella. In Abruzzo non mancheranno le invasioni e le conquiste avutesi nel corso della storia con i Longobardi, i Normanni, per giungere al periodo di Federico II di Svevia il quale terrà molto alla città di Sulmona e conferirà alla città di Ovidio fama, prestigio, notorietà nel regno nel quale era insita. Molte città saranno fondate e, fra esse l’Aquila, mentre durante il Regno di Re Anfonso I D’Aragona molti castelli vengono ripopolati. Ogni periodo della storia d’Abruzzo è contrassegnato da avvenimenti autorevoli ed imperituri

. I Francesi scenderanno in Italia al seguito di Gioacchino Murat, generale, maresciallo dell’Impero di Napoleone Bonaparte. I francesi occuperanno anche Roma. Fra le novità apportate dagli occupanti francesi, vi è l’abolizione del feudalesimo ed il riassetto moderno del regno, con la creazione di comuni, distretti, circondari. Il territorio conserva le precedenti divisioni fino al 1806, quando l’Abruzzo Ultra è suddiviso nelle due regioni di Abruzzo Ulteriore Primo avente i distretti di Teramo e Penne e Abruzzo Ulteriore Secondo con i distretti di Aquila, Sulmona, Cittaducale e Avezzano. L’Abruzzo Citeriore è invece suddiviso nei distretti di Chieti, Lanciano, Vasto. Si giunge infine all’ottocento con i suoi avvenimenti legati al Risorgimento, alle 101 battaglie per unire il suolo italiano in un’unica nazione, con un’unica bandiera. Il tredici febbraio 1861, nella città di Gaeta, Sua Maestà Francesco II di Borbone firma la capitolazione, la resa.

Mediante tale atto si procede all’occupazione definitiva del Regno più vetusto e più ricco d’Italia per denaro nella casse regie, il Regno delle Due Sicilie. Nonostante tale resa e l’emanazione della legge 17 marzo 1861 numero 4661, con la quale si proclama la nascita del nuovo Regno d’Italia, con il Tricolore avente la corona e lo stemma Sabaudo, si continuerà a combattere, a resistere. Questo vessillo, lo stesso in vigore nel Regno di Sardegna dal 1848 al 1861, diviene la bandiera del Regno d’Italia a partire dal 14 marzo 1861, sebbene una legge che ne definisse la forma ufficiale giungerà solo nel 1923. Fra gli ufficiali dell’esercito regio del Regno delle Due Sicilie, che non accettano la resa, spicca il nome e la figura imperitura, leggendaria, di Luigi Vinciguerra valoroso ufficiale dell’esercito duo siciliano. Luigi Vinciguerra si batterà assieme ai suoi compagni d’arme con valore, ardimento, spirito di sacrificio nelle località di Civitella Del Tronto, in Calabria, sul Matese, in ogni realtà ed identità nella quale vive ed è presente una fiamma di speranza. Le missioni che saranno lui affidate porteranno Luigi Vinciguerra a sperare per almeno un decennio, dieci anni, in un’offensiva militare ed in una riscossa dei Duo Siciliani, contro l’occupazione Piemontese. Si avrà il brigantaggio che porrà in essere altra tipologia di guerra e lotta armata, in un contesto storico e in un mondo che, per certi versi ed aspetti storici, è in frantumi.

Andrea Pantaleo