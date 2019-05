Lunedì arriva a Pescara Zingaretti per incontrare gli abruzzesi

Sulmona,18 maggio- Lunedì 20 maggio, alle ore 20 e 30, il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà a Pescara, all’Auditorium Flaiano (Lungomare Cristoforo Colombo, 122), per parlare di “Una Nuova Europa – le idee del Pd per l’Italia in Europa”.

Con lui, sul palco, saliranno Franco Roberti, capolista alle elezioni europee nella circoscrizione Sud, già sostituto procuratore della direzione antimafia; Leila Kechoud, candidata abruzzese alle europee; Giovanni Legnini, consigliere della Regione Abruzzo ed ex vicepresidente del CSM; e i candidati sindaci della colazione di centrosinistra a Pescara, Marinella Sclocco, e a Montesilvano, Enzo Fidanza. Saranno presenti, inoltre, tutti i candidati sindaci abruzzesi del centrosinistra alle amministrative del 26 maggio.

“Sarà l’occasione – spiega il Segretario regionale Renzo Di Sabatino – per parlare con il Segretario dei progetti del partito per l’Italia del futuro, delle iniziative in programma e di qual è la ricetta del Pd per far tornare il nostro Paese a crescere, a migliorare e a cambiare in maniera più forte e più giusta”. (h.14,30)