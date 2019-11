L’ultimo saluto al professore Emiliano Splendore

Sulmona,20 novembre– Si sono svolti questa mattina a Sulmona nella chiesa di Cristo Re, i funerali del professore Emiliano Splendore Molta la partecipazione da parte della società civile: giovani, meno giovani, anziani, a rappresentare la stima, la gratitudine, il ringraziamento nei confronti dell’uomo di cultura calabrese di nascita abruzzese d’adozione. Egli era fiero ed orgoglioso di far parte della comunità sulmonese ed abruzzese. Presenti la moglie Franca Di Braccio i figli in un dolore molto composto, oltre a parenti e una folla di amici ed estimatori.

Un uomo d’altri tempi è stato definito da molti. Nel corso dell’omelia funebre si sono ricordati i valori cristiani e la vita di Splendore, impegnato sempre in ogni iniziativa culturale, sociale, anche politica, essendo stato candidato anche alle elezioni comunali della città di Sulmona. Emiliano Splendore era sempre presente nei concerti nel teatro Maria Caniglia di Sulmona essendo anche appassionato di musica, realtà che lui definiva essere di fondamentale coesione sociale e culturale.

La società civile, il mondo della cultura, del teatro, perdono da oggi un protagonista autorevole di innumerevoli appuntamenti culturali avutisi non soltanto a Sulmona. Emiliano Splendore era appassionato d’arte in particolare della pittura. Appassionato anche di musica classica, di teatro, ad ogni appuntamento della stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese lo si vedeva in teatro sempre presenta e particolarmente coinvolto. Mancherà a tutti perché era una persona gioviale, socievole, salottiera; era sempre pronto al dibattito, al confronto, ad analizzare assieme agli altri ogni circostanza che era degna d’essere argomentata.

ll’età di settantasei anni era sempre giovane e pronto a dare il suo prezioso apporto ad ogni iniziativa sociale, culturale, perché diceva sempre “la cultura è pilastro fondamentale della persona umana, della società umana”. Da questo pomeriggio la salma del professoreriposerà a Castelvecchio Subequo, in terra d’Abruzzo, nella valle subequana. Riposerà per l’eternità nella terra che lo ha accolto e che lo ha visto essere protagonista di innumerevoli iniziative culturali. Ci resteranno la sua classe, la sua cultura, il suo stile, la sue esperienza, la sua allegria, le sue battaglie politiche essendo stato candidato nella lista la destra fiamma tricolore, le sue battute argute, le sue analisi sempre precise, minuziose.

Il teatro senza la sua persona non sarà più lo stesso: in platea ci sarà un’ennesima poltrona vuota. La perdita di persone di cultura come Emiliano Splendore ci rende tutti più tristi, più soli, maggiormente poveri. Ciao Emiliano grazie di tutto non ti dimenticheremo mai. Buon Viaggio.

Andrea Pantaleo