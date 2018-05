Luigi De Prospero: Podestà di Pratola

Luigi de Prospero nacque a Pratola Peligna il 28/02/1890; possidente, capo del fascismo locale dalla sua fondazione (avvenuta nel 1920) al 1934. Sovvenzionò e organizzò lo squadrismo locale. Organizzò spedizioni punitive nei comuni di Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli, Bagnaturo e Popoli. Partecipò alla marcia su Roma guidando un gruppo di squadristi. Fu quindi nominato Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia per aver partecipato alla marcia su Roma «quale comandante di squadre d’azione» [Archivio di Stato dell’Aquila, Fondo Questura, cat. A8, b. 162 e b. 167, f. De Prospero Luigi].

Per vari anni De Prospero fu membro del direttorio federale provinciale. Fu ispettore federale di zona dal 1930 al 1932. Nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) ebbe il grado di seniore dal 1923 al 1933 e agli inizi del 1934 raggiunse il grado di console. Rivestì le qualifiche di squadrista ante marcia e sciarpa littorio.

Fu sindaco dal 1923 al 1926 e podestà dal 1927 al 1933, quando il prefetto in persona fu costretto ad intervenire per imporgli le dimissioni.

Da una riservata dei carabinieri al Prefetto dell’Aquila del 30/04/1933 apprendiamo che De Prospero non era stato né ex-ufficiale né ex-combattente. Prestò servizio militare e fu riformato il 20/10/1911; sottoposto a nuova visita il 16/11/1917 fu esonerato dal servizio militare fino al 15/08/1919 e quindi inviato in congedo illimitato con il grado di caporale.

«Nel 1917» – continua la riservata dei carabinieri – «fu nominato economo per gli approvvigionamenti di Pratola e l’anno successivo commissario. Ha sempre osteggiato la costituzione della sezione combattenti, alla quale non avrebbe potuto appartenere, e nel 1919 costituì per ripiego una cosiddetta ‘Fratellanza Militare Peligna’, della quale, secondo apposita annotazione posta sulle tessere, avrebbero potuto far parte anche coloro ‘che avevano contribuito alla resistenza interna del paese’. Solo in questi ultimi tempi (1931) è stata istituita la sezione combattenti di Pratola della quale, però, è presidente il fratello Tommaso, classe 1887. Costui, promosso sottotenente di artiglieria il 20/06/1915, prestò servizio di prima nomina al 4° Reggimento Artiglieria da Fortezza in Taranto fino al 15/01/1916, epoca in cui fu collocato in congedo assoluto perché dichiarato in modo assoluto inabile al servizio attivo. [Luigi De Prospero] è il primo Podestà di Pratola; eppure fino ad oggi non ha saputo o voluto dotare il suo paese natio di un monumento o di una lapide in onore dei caduti in guerra; attualmente il clero ha preso l’iniziativa per la costruzione di una lapide nell’interno di una chiesa; iniziativa alla quale il De Prospero è estraneo […]. L’attività che il Comm. De Prospero ha svolto e va svolgendo nell’ambito delle sue attribuzioni podestarili portano il più delle volte l’impronta dell’ambizione, della partigianeria, della persecuzione per rancori personali remoti o recenti ed a tal uopo, tutte, o quasi, le cariche politiche amministrative del comune sono ricoperte da lui medesimo, da parenti suoi o da persone a lui devote. Infatti, egli, oltre ad essere Podestà e Seniore Comandante della Coorte locale della MVSN, è Commissario per il canale Corfinio, consorzio per la irrigazione dei tenimenti di Prezza, Bugnara e Pratola Peligna, la cui amministrazione – sempre molto oculata e retta – è composta da persone da lui sempre avversate e perseguitate. È pure amministratore della Cooperativa Elettrica Peligna. Questa istituzione fu fondata nel 1906 per fornire agli abitanti del comune l’energia elettrica a migliori condizioni di altra azienda concorrente, e nel 1928, epoca in cui il De Prospero cominciò ad ingerirsi nella sua amministrazione, disponeva i cospicui utili netti. Oggi, si vuole sia passiva. Anch’essa fino al 1928 fu retta da nemici personali del Commendatore. Questi è infine presidente della Cassa Rurale del luogo: anche questa fu provvida e fiorentissima fino al 1930, epoca in cui ne fece nominare Commissario il Direttore di una Banca concorrente pure del luogo, il quale, naturalmente, non poté non dare all’Amministrazione della Cassa Rurale un indirizzo dannoso per la Cassa stessa e vantaggioso per la sua Banca […]. Parecchi sono coloro che sono stati presi di mira dal Podestà e da questi perseguitati in ogni occasione propizia. Professionisti stimati, cittadini e lavoratori onesti, combattenti valorosi, esclusi sistematicamente da tutte le cariche, dipinti con i colori più foschi nei vari rapporti alle autorità, avversati in ogni loro iniziativa, ostacolati in ogni aspirazione».