Lucio Zazzara nuovo presidente del Parco Nazionale della Majella

Sulmona, 30 ottobre-Si è svolta questa mattina a Sulmona, all’interno dell’abbazia di Santo Spirito al Morrone, la cerimonia d’insediamento e di presentazione ufficiali del nuoco presidente del parco nazionale della Maiella. Presenti il docente Lucio Zazzaranuovo presidente dell’ente, Marco Marsilio presidente della regione Abruzzo, Emanuele Imprudente vice presidente della giunta regionale regione Abruzzo, assessore con delega ai parchi e riserve naturali, Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale Abruzzo, Lucia Arbace direttore polo museale Abruzzo, Luciano Di Martino direttore F. F. parco naturale della Maiella. Presenti autorità civili, militari, religiose, fra le quali il vescovo della diocesi di Sulmona Valva Michele Fusco, il Consigliere regionale Marianna Scoccia il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, Franco Iezzi ex Presidente del parco nazionale della Maiella, militari dell’arma dei carabinieri, polizia di stato, molti sindaci del territorio, cittadini accorsi in gran numero, per una giornata non soltanto di presentazioni ma anche di analisi, dibattiti, confronti, programmi futuri.

Molti i temi affrontati nei quali si è ricordata l’importanza del parco nazionale della Maiella, ritenuto beltà fondamentale dell’intera nazione italiana. L’ente deve avere un futuro sempre più valido e d’importanza strategia al fine di raggiungere e condividere obiettivi comuni. Il parco nazionale della Maiella è uno dei tre parchi nazionali della regione Abruzzo, la regione verde d’Europa, con le sue bellezze naturali. In questo territorio è stato protagonista anche sua santità papa Celestino V Pietro Angelerio che, prima di diventare papa, è stato eremita in queste montagne d’Abruzzo precisamente sul monte Morrone, a ridosso dell’abbazia celestiniana. L’ente parco nazionale della Maiella viene istituito con la legge sei dicembre 1991, ed in seguito con il D. P. R. cinque giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del quattro agosto 1995 numero 181. L’ente comprende un vasto territorio ragionale, con trentotto comuni, tre territori provinciali d’appartenenza della provincie di Aquila, Chieti, Pescara.

La cerimonia odierna ha visto affrontare molti temi, ed anche quelli del rilancio della struttura dell’abbazia di Santo Spirito al Morrone, considerata opera di fama internazionale per l’ingente patrimonio storico artistico che conserva. Il parco nazionale della maiella è realtà e piedritto fondamentale della regione Abruzzo, e deve continuare a svolgere la sua funzione fondamentale nell’interesse della collettività e società civile. Il professor Lucio Zazzara rappresenta la preziosa continuità nel lavoro impegnativo che ha sempre caratterizzato il parco della Maiella. Il professore ha avuto la nomina da parte ministeriale; è docente universitario nell’università degli studi di Pescara, nella facoltà di architettura. Giunge alla nomina di questa carica a seguito d’una carriera colma di successi e riconoscimenti. La regione Abruzzo vanta una storia autorevole, con realtà e bellezze anche di natura paesaggistica; il parco nazionale della Maiella è una di esse con le sue bellezze, la sua storia autorevole, nel secolare territorio della regione Abruzzo.

Andrea Pantaleo

Zazzara “ esaltare il nuovo rapporto con il territorio e le istituzioni locali

Visibilmente emozionato ma con le idee molto chiare il neo Presidente del Parco, Zazzara, architetto e docente presso la D’Annunzio a Pescara, dopo aver evidenziato il lavoro svolto dal suo predecessore Franco Iezzi e rilevato le tante iniziative avviate in questi anni che meritano di essere concluse non ha mancato di entrare nel vivo della sua politica che deve partire essenzialmente “ da un rapporto nuovo che va migliorato o potenziato ulteriormente fra il Parco, il territorio e le istituzioni locali accantonando quelle ostitilità o resistenze che spesso sono emerse in passato” Dopo aver rilevato che il Parco “ non esiste solo per la tutela ma anche per la valorizzazione dell’ambiente” il neo Presidente ha aggiunto che “ proprio questi rapporti nuovi e collaborativi saranno alla base della sua principale mission alla guida dell’Ente”

Quali le Province e i Comuni interessati al Parco ?

Marsilio, una persona che dimostra un grande attaccamento al territorio

Sulmona, 30 Ottobre– “Una persona nata e cresciuta in Abruzzo, che opera come professionista e come professore nell’Ateneo D’Annunzio e che ha svolto un’attività molto vicina al territorio avendo firmato piani regolatori di comuni sia interni che esterni alle aree parco, dimostrando grande attaccamento al territorio”. Con queste parole il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presentato alle comunità del parco, Lucio Zazzara, nominato dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nuovo presidente del Parco Nazionale della Majella – Monte Morrone”.

“Crediamo e speriamo” ha proseguito Marsilio, “di aver individuato nel professor Zazzara una buona sintesi tra un eccellente curriculum e una esperienza professionale concreta con forti legami con i territori che è chiamato a rappresentare, dotato di una eccellente preparazione scientifica e capacità di ascoltare anche l’ultimo degli abitanti delle comunità ricedenti nelle aree del parco”.

Parlando della conflittualità che si è storicizzata tra autorità del Parco e comunità locali, il presidente Marsilio ha detto che l’attuale governo regionale ha intenzione di “fare in modo che il Parco mantenga quella promessa fatta quando è stato costituito: cioè di essere percepito come motore di sviluppo, di promozione e di valorizzazione del territorio e come capacità di offrire prospettive di occupazione anche per quei giovani che hanno intenzione di sviluppare i loro progetti di vita su quei territori”.

“Non possiamo dire che questa promessa sia stata completamente mantenuta, ma si sta lavorando per cercare di recuperare questo rapporto: da qui inizia il percorso di Lucio Zazzara che cercheremo di accompagnare nei limiti e nelle competenze che ci sono riconosciuti”