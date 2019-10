L’ozio coatto il libro di Giuseppe Lorentini

Sulmona, 29 ottobre– Presentato a Sulmona, all’interno della sala conferenze dell’archivio di stato, il libro realizzato da Giuseppe Lorentini dal titolo l’ozio coatto, avente come tema la storia sociale del campo di concentramento di Casoli, nel periodo storico compreso dal 1940 al 1944. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Il sentiero della libertà. Presenti l’autore, Maria Rosaria La Morgia giornalista presidente dell’associazione il sentiero della libertà, Mario Giulio Salzano ricercatore dipartimento DILASS università degli studi D’Annunzio Chieti Pescara, Mario Setta storico associazione il sentiero della libertà.

I saluti istituzionali sono stati presentati da Roberto Carrozzo responsabile sezione archivio di stato di Sulmona il quale, nel suo intervento, ha ricordato e precisato la difficile situazione nella quale versa il mondo degli archivi di stato, i quali custodiscono la memoria storica di quanto avvenuto nel corso del tempo. Le pochissime assunzioni avutesi in campo nazionale non hanno rinnovato affatto l’intero organico degli archivi di stato con il rischio, ha sottolineato Roberto Carrozzo, di determinare la chiusura degli archivi tra pochi anni, quindi far avere l’impossibilità di poter compiere ricerche garantendo la conservazione della memoria di tutti i documenti. La memoria storica ha sottolineato Roberto Carrozzo deve essere conservata, tutelata, rispettata, in quanto rappresenta il nostro passato.

Tornando alla presentazione del libro di Giuseppe Lorentini esso è un viaggio storico importante sui campi di concentramento in Abruzzo, in particolare del campo fascista di Casoli, al cui interno vi sono i duecentodiciotto internati i quali, in seguito, saranno deportati nel campo di sterminio di Auschwitz, dal quale non faranno più ritorno. Momenti di grande tragedia e di commovente ricordo quelli rimembrati oggi; il libro è la ricostruzione storica di quanto avvenuto. Nel corso della presentazione del volume è stato proiettato anche in filmato su Casoli, sulla storia del campo di concentramento, affinché la memoria storica permanga sempre nella società civile. Un lavoro attento, professionale, culturale, di importanza notevole quello svolto da Giuseppe Lorentini anche grazie alla conservazione dei documenti riguardanti il campo di concentramento di Casoli, ritrovati nel comune, i quali hanno consentito di avere la memoria storico documentale di quanto avvenuto nel paese abruzzese.

La memoria storica, suffragata dai documenti, è di fondamentale importanza al fine di non dimenticare mai quanto accaduto, per far conoscere alle giovani generazioni quanto è costata la democrazia in Italia. Le leggi razziali in Italia vengono approvate nel 1938 e fisseranno una discriminazione razziale molto forte. Storicamente l’approvazione delle leggi razziali determina una forte rottura nella continuità dello stato, un tramonto e sepoltura dello stato risorgimentale, nato anche con le centouno battaglie risorgimentali al fine di unire il suolo italiano in un’unica nazione. Le leggi razziali segneranno in maniera indelebile una netta separazione e discriminazione fra i cittadini.. Il libro di Giuseppe Lorentini vuole essere una testimonianza fondamentale per non dimenticare mai tutti coloro che, in questo tunnel di orrore ed atrocità, sono andati incontro ad una morte orribile.(h. 10,00)

Andrea Pantaleo