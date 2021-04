L’on.D’Alessandro e Maria Ciampaglione alla guida di IV in Abruzzo

S ulmona, 27 aprile- Sono stati nominati i coordinatori regionali di Italia Viva Lo hanno annunciato questa sera i presidenti nazionali del partito Ettore Rosato e Teresa Bellanova che hanno provveduto a definire l’assetto organizzativo del partito nell’ambito delle iniziative di consolidamento della struttura del partito, come era stato anticipato nell’ultima Assemblea nazionale anche nell’intervento di Matteo Renzi. Alloa guida di IV in Abrtuzzo ci saranno l’on. Camillo D’Alessandro e Maria Ciampaglione

Nei prossimi giorni i coordinamenti regionali formalizzeranno anche le cabine di regia di ogni singola regione. Contestualmente vengono assegnati all’interno della cabina di regia nazionale gli incarichi di responsabili organizzativi a Sara Moretto e Luciano Nobili; e quello degli Enti locali a Marietta Tidei e Ciro Buonajuto. “La nomina dei coordinatori regionali e gli incarichi di vertice consentiranno un maggiore radicamento di Italia Viva sul territorio spiegano Ettore Rosato e Teresa Bellanova.In questo anno e mezzo abbiamo avuto modo di accogliere nella nostra comunita’ un numero sempre maggiore di iscritti, simpatizzanti, amministratori; una crescita che oggi ci consente di lavorare ancora meglio per dare il nostro contributo al Paese nel superare questa difficile fase di emergenza sanitaria, economica e sociale”, concludono

La nomina di Maria Ciampaglione, originaria di Cansano, è rimabalzata anche in città dove è molto conosciuta per essere stata Consigliera comunale per diversi anni durante l’Amministrazione Ranalli distinguendosi sempre per correttezza,impegno e soprattutto tanta passione politica Lo scorso anno era sta nominata sempre dai vertici nazionali quale responsabile di IV della provincia dell’Aquila

E’ laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali e specializzata in Carriere e funzioni internazionali. Ha all’attivo anche un master in Media relation e comunicazione digitale. Attualmente lavora per un’agenzia di comunicazione