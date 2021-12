Lombardo (Uil Abruzzo): “Sciopero riuscito, ora il Governo ci ascolti”

Roma, 16 dicembre – Di ritorno da Roma, dove ha partecipato insieme a tantissime altre persone dall’Abruzzo alla manifestazione in Piazza del Popolo per lo sciopero generale, Michele Lombardo, segretario generale della Uil Abruzzo, ha dichiarato: “Lo sciopero è riuscito: a Roma, in piazza del Popolo, ma anche nelle altre città, sono stati tantissimi i lavoratori e le lavoratrici che hanno voluto dire “non ci sto” alle riforme contenute nella Legge di Stabilità in discussione. Per quanto riguarda la riforma fiscale, noi riteniamo che il ridisegno delle nuove aliquote debba privilegiare i redditi più bassi e non penalizzarli. Così come sono disegnate non vanno bene. Abbiamo chiesto attivazione tavolo riforma previdenziale: un primo risultato la dichiarazione di sciopero l’ha ottenuto, perché il tavolo è stato convocato per lunedì. Infine, la riforma degli ammortizzatori sociali e del nuovo mercato del lavoro: noi dobbiamo superare la precarietà, per dare alle nuove generazioni un percorso lavorativo certo, per una vita stabile e duratura”.