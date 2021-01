L’olio della Valle Peligna protagonista al concorso nazionale

Raiano, 14 gennaio- A conclusione di questo difficile anno solare, che ha visto il dramma di migliaia di famiglie interessate dalla nota pandemia e di Paesi interi sconvolti dal dolore e dalla crisi economica, la vita continua e si colgono felici sprazzi di collaborazione affinché si riparta con slancio e determinazione.Il Concorso Nazionale Oleario ”Ramoscello d’Oro 2021” rappresenta certamente un sicuro esempio di buona volontà e voglia di progredire in uno dei settori che maggiormente e meglio di altri rappresentano l’unicità nelle produzioni di qualità che il nostro Paese riesce ad esprimere: l’olio extravergine d’oliva.

Lo hanno capito ed hanno voluto sottolinearlo le Amministrazioni Comunali di Celleno (VT); di Maser (TV); di Chiusa Sclafani (PA); di Palombara Sabina (RM); di Bagnaria (PV) e di Raiano (AQ) che, insieme all’Associazione Nazionale e dei Direttori di Mercati all’Ingrosso, hanno conferito al Concorso Nazionale il patrocinio dei rispettivi territori.

Proprio dal territorio del Comune di Raiano sono stati inviati n.11 campioni di Olio Extravergine d’Oliva, di cui un Monovarietale di “Rustica e Gentile” che rappresenta il fiore all’occhiello della produzione tipica della Valle Peligna.La Soc. Coop. Agricola AN.SA.PE. ha raccordato le piccole produzioni oleicole di Mancini Antonio; Bucci Domenico; Di Biase Dario e Cantelmi Evelina; Di Giannantonio Berardino; Civitareale Maurizio; Di Giulio Domenico Venanzio; Ruscitti Salvatore e del Prof. Ruscitti Fausto, Presidente della stessa Cooperativa, che coltivano il meglio degli oltre 1.000 ettari di oliveti, dove la varietà “Rustica e Gentile” la fa da padrona” come affermato dal Direttore dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio, organizzatore del Concorso Nazionale. “L’Oleificio Agripeligna ha inviato un extravergine che si differenzia dalla concorrenza per la quantità di acidi grassi insaturi pari all’85% del totale.

Sono al contempo arrivati numerosi campioni di Olio Extravergine d’Oliva provenienti dalle Provincie di Bari, Catania, Palermo, Potenza, Benevento, Latina, Roma, Rieti, Viterbo, Firenze, Lucca, Vicenza, Treviso, Ogliastra; Piacenza; proprio a sottolineare la volontà di non perdersi nello sconforto sanitario ed economico, ma con l’impegno, la speranza e l’orgoglio di ripartire con la forza e la capacità imprenditoriale che ci contraddistingue nel Mondo.

La panel leader del Concorso Nazionale Oleario ”Ramoscello d’Oro 2021” Barbara Bartolacci ha manifestato la propria soddisfazione nel vedere una così convinta partecipazione di produttori, agriturismi, frantoiani, ben distribuiti sul territorio nazionale, a conferma della bontà e necessità di porre in essere un confronto ed una competizione ben strutturata che possa mettere in luce il miglior risultato oleario del nostro Paese per l’annata 2020-2021. Non ci resta che attendere i prossimi giorni e la valutazione dei campioni dell’atteso Olio Extravergine d’Oliva dei territori cerasicoli d’Italia.