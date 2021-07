Lola Di Stefano,la memoria oltre la storia

Sulmona, 2 luglio- Accade per le grandi personalità che la memoria vada oltre la storia, oltre il tempo, oltre la cronaca per diventare lezione ed esempio di vita.

Nel centenario della nascita e nel 67°anno dalla morte, un libro, a cura delle nipoti Lola e Amedea Di Stefano, raccoglie e pubblica testimonianze vive, reali, emozionanti sulla zia maestra elementare Lola, deceduta dopo aver messo in salvo dal gas letale della fabbrica i suoi alunni, nella scuola di Bussi officine.

Lola è rimasta una maestra-modello, una vera eroina della scuola e per la scuola, non solo per la testimonianza finale, ma per la dedizione e il coraggio di adoperare la professione come missione.

Il libro vuole essere ed è una panoramica di aspetti molteplici, dalla descrizione simpatica dei rapporti familiari alla psicologia dei vari e numerosi protagonisti, dall’incidente all’analisi del singolo ambiente e dell’ambientalistica della Valle Peligna. Numerosi gli interventi delle due sorelle

e dei professionisti amici, come il sottoscritto, Ferminia Sulprizio, Salvatore La Gatta, Edoardo Puglielli, Luigi Tauro, Silverio Gatta, Aldo Tenerini.

Dal mio libro autobiografico “Il volto scoperto” è stato tratto un brano in cui scrivo di Bussi, il mio paese natale, sottolineando l’aspetto del fattore lavoro, dell’iprite, usata dai tedeschi nella battaglia di Ypres in Belgio e dagli italiani contro gli africani. Un’indagine rapida sullo schiavismo per i dodicenni in fabbrica, come la descrizione che ne fa Marx nel “Capitale”. Per me Bussi, a quindici anni, era stato l’osservatorio per dedicarmi al mondo operaio in primo luogo e alla scuola in un secondo tempo. Tra gli interventi specifici, quello di Ferminia Sulprizio, che presenta una sintesi storico-geografica della fabbrica, degli operai che vi lavoravano e la descrizione sociologica del paese, con particolare riferimento al ruolo subalterno della donna.

Salvatore La Gatta, parente dei Di Stefano, anche sulla base della sua funzione di sindaco del paese, affronta con estrema competenza la questione dell’inquinamento da parte della Montedison e della “bonifica di interesse nazionale in località Bussi sul Tirino”, sottolineando che “nulla è cambiato, tutto rimane immutato”.

Edoardo Puglielli, docente universitario ed esperto di storia della scuola, ha pubblicato un saggio analitico-sintetico su “Scuola e maestri dall’unità d’Italia alla Repubblica“, evidenziando la funzione della scuola nei vari periodi, con precisi dati statistici e concludendo: “Il sistema scolastico che l’Italia ereditò dal fascismo si caratterizzava non solo per le sue accentuate forme di accentramento, autoritarismo e conformismo, ma anche per un chiuso classismo…”

Luigi Tauro riporta la cronaca dei fatti: “In qualche attimo si produsse una gigantesca nuvola di gas letale. La zelante e scrupolosa maestrina Lola Di Stefano, trentaquattro anni… invitò ed aiutò tutti gli alunni prima a tappare la bocca con i fazzoletti (senza curare di farlo per sé) e poi

a salire sul pulmino tempestivamente inviato dall’azienda. Vennero trasportati a Capestrano, prima di essere riaccompagnati: gli alunni alle loro abitazioni e la maestra, con sintomi di progressivo peggioramento, all’ospedale di Sulmona. Qui Lola moriva dopo dieci giorni di sofferenze”.

Silverio Gatta, medico del lavoro, intervistato da Amedea Di Stefano, sulle possibili cause della morte di Lola, ricorda che il fatto era avvenuto a causa di un vagone contenente cloro liquido, con una parte allo stato gassoso. La maestra aveva assorbito una maggiore quantità di gas, entrando e uscendo ripetutamente dalla scuola e le lesioni a livello broncopolmonare devono essere state non riparabili. In tal caso l’intervento avrebbe dovuto essere immediato, ma allora non fu tempestivo.

Il libro procede con la pubblicazione di poesie dedicate a Lola, come quella di Aldo Tenerini, intitolata “Inoltrarsi per sentieri bui e luminosi della memoria”, con una documentazione articolata e precisa su cerimonie e riconoscimenti assegnati a Lola, come intitolazioni di scuole, medaglia d’oro alla memoria, una serie infinita di foto e perfino un contributo psicoanalitico sul nome (nomen, omen). Nel capitolo “storia di contatti”, Lola racconta e parla delle persone contattate per scrivere il libro, riportando una nostra reciproca corrispondenza, in cui sostenevo: “Solo lei sarà l’autrice della biografia, perché solo lei conosce le storie raccontate direttamente dai protagonisti più attendibili”. Un lavoro importante di ricerca d’archivio è stato realizzato da Maurilio Di Giangregorio, professore, ingegnere, giornalista, mentre Iva Polcina ha offerto la sua collaborazione con una bellissima poesia dedicata a Lola. L’ultima parte, scritta prevalentemente da Lola, come un viaggio nell’inconscio, affronta tematiche di tipo psicologico e psicoanalitico.

La testimonianza di Pino Greco, insegnante, scritta a Brescia il 31 gennaio 2014, resta la più interessante, perché alunno presente in classe: «Quasi mi dimentico di questa storia di sessanta anni fa. Giusto 19 gennaio del 1954. Quella mattina eravamo a scuola… Eravamo quattro gatti. […] La maestra Lola, che in prima mi aveva insegnato a scrivere, ne andava particolarmente fiera. Anche quella mattina mi strizzò l’occhio, con quella sua bella faccia senza fronzoli. Levigata e incorniciata dalla solita, inappuntabile messa-in-piega un po’ retrò. Appena un attimo prima che l’urlo lacerante e interminabile della sirena ci risucchiasse nel marasma di un evento imprevisto, minaccioso e, comunque, drammatico. Per qualcuno, poi, tragico. […] Il cloro era muto e impalpabile. Te ne accorgevi quando cominciava a friggere sugli occhi, a raschiare in gola, a intasare i polmoni. Avevi voglia a tossire! Era come l’alcool sulle ferite. A noi destinarono il pulmino. Ma i posti erano scarsi. Furono necessari diversi viaggi. Dalla scuola alla strada si procedeva a gruppetti. Le maestre accanto. Qualcuna si prodigò più generosamente in quell’andare e venire. La maestra Lola, addirittura, trascurando di proteggersi la bocca con uno straccio bagnato. Come invece si imparava fin da piccoli a Bussi Officine. Ci scaricavano man mano per la strada di Capestrano. […] Nel pomeriggio, prima dell’imbrunire, avevamo fatto tutti ritorno a casa. Si andò avanti per giorni a tossire e a vomitare. Alcuni per mesi e mesi. A seconda del grado di intossicazione. Qualcuno ne morì. Se ricordo bene due vigili del fuoco durante le operazioni d’emergenza. La maestra Lola dieci giorni più tardi. All’ospedale di Sulmona».

Questa testimonianza, ridotta al massimo, è stata conservata da Andrea Iannamorelli, amico ed esperto dell’opera di Pino Greco.

Concludendo questa recensione, essendone parzialmente coinvolto, sono felice ed entusiasta che questa ricerca, originata da imperativi vincoli familiari, sia stata finalmente realizzata dalle sorelle Di Stefano che hanno ri-scoperto un patrimonio culturale inesauribile e aperta una pagina storica di alto valore umanitario. Con questo libro, “Sulle tracce di Lola, voci storie e vite intorno a Lola Di Stefano” a cura di Lola e Amedea Di Stefano, Qualevita, 2021, oggi la memoria di Lola si ravviva a Sulmona e in Abruzzo, domani in Italia e nel mondo.

Mario Setta