Linea Gustav il Libro di Lorenzo Grassi

Sulmona, 22 agosto-Presentato nella sede del Parco Nazionale della Maiella all’interno dell’Abbazia Celestiniana , il libro di Lorenzo Grassi giornalista e ricercatore storico dal titolo Linea Gustav, dieci percorsi alla scoperta della trincee, volume che ricostruisce la linea della seconda guerra mondiale, con gli Alleati che avanzavano dal sud e l’Italia del nord con la RSI (Repubblica Sociale Italiana) ed i tedeschi. Presenti Fabio Valerio Maiorano Deputato di Storia Patria, giornalista, il quale ha introdotto l’argomento e la presentazione del libro.

Lorenzo Grassi nasce a Roma nel 1966 è giornalista ed appassionato di memorie storiche, nonché innamorato ed avente la passione per le montagne abruzzesi, che lui ha esplorato in qualità di Speleologo. Da anni si interessa delle minuziose ed impegnative ricerche sulle vestigia belliche, le quali hanno segnato per sempre la storia anche della nostra regione . La linea Gustav è passata alla storia per l’appunto quale confine, sbarramento, frontiera bellica della seconda guerra mondiale, il cosiddetto fronte italiano, come lo definiranno gli Anglo Americani. L’altra linea era più a Nord definita la Gotica istituita dal Feldmaresciallo Albert Kesselring al fine di frenare l’avanzata nel settentrione dell’esercito comandato dal Generale Harold Alexander verso l’Italia settentrionale.

Il nome linea Gustav deriva dallo spelling della lettera G nell’alfabeto tedesco. Si estendeva dalla foce del fiume Garigliano sino ad Ortona nel Chietino, transitando per Cassino, nel frusinate, negli altopiani dell’ Abruzzo e della Maiella. La funzione della Linea Gustav era quella di impedire l’avanzamento degli Alleati verso nord. Viene sfondata e varcata nel maggio del 1944 con i tedeschi che arretreranno al fine di riorganizzarsi nella difesa. La regione è anch’essa ovviamente coinvolta dagli eventi della seconda guerra mondiale: dal 1943 anno in cui l’Italia il tre settembre a Cassibile firma l’armistizio e la resa incondizionata di fronte al Generale Dwight Eisenhower, Comandante in Capo della Forze Alleate, Armistizio che sarà diramato l’otto di settembre, al 1944 la popolazione Abruzzese vivrà avvenimenti tragici, orribili, raggelanti, ma si avranno anche momenti di serenità, di indimenticabile solidarietà e sensibilità, che sono state dei chiarori, dei bagliori nelle tenebre della guerra.

Ad Ortona si combatterà la sanguinosa battaglia alla fine del 1943, nel corso per l’appunto della campagna d’Italia, iniziata il 10 luglio del 1943 con lo sbarco in Sicilia da parte degli Alleati, operazione definita in codice “Husky”. Il Libro di Lorenzo Grassi ripercorre le trincee della Linea Gustav e si sofferma sugli avvenimenti della campagna d’Italia con attenzione, emozione, ricordo indelebile per queste indimenticabili generazione di giovani, dall’una e dall’altra parte, gli uni contro gli altri armati. Nel corso della presentazione del libro sono state proiettate fotografie che ritraggono alcuni avvenimenti della guerra in Abruzzo quali Roccaraso purtroppo rasa al suolo, le postazioni militari germaniche, ed altre ancora. La Guerra è un mostro che genera mostri: ricordare, compiere ricerche storiche, soffermarsi a rammentare questi giovani tali magnifiche, indimenticabili generazioni, costituisce un preciso e fermo dovere

Si rimembrano i combattimenti avutisi nella regione Abruzzo, si rimembra la Brigata Maiella formazione partigiana sorta nella città di Sulmona, la quale combatterà oltre i confini dell’ Abruzzo sino ad Asiago, sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari. Tutto è racchiuso e contenuto in questo libro, il quale rappresenta un viaggio nella storia contemporanea della seconda guerra mondiale, per non dimenticare mai quanto la guerra è costata in termini di vite umane. Moltissimi saranno i giovani che purtroppo non torneranno a casa, innumerevoli saranno le famiglie affrante dal dolore. Ricordare tali avvenimenti, rammentare tali generazioni coinvolte nella guerra, ha la finalità di impartire alle giovani generazioni che la Democrazia d’oggi è costata un tributo altissimo e dolorosissimo per averla. Il Libro di Lorenzo Grassi è volume che si consiglia di avere al fine di custodire uno spaccato fondamentale ed importante della storia contemporanea bellica di eminente valore e significato storico indelebile.

Andrea Pantaleo