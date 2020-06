Linea ferroviaria Roma Pescara, il MoVeTe ha incontrato l’Ad di Rfi Maurizio Gentile

Sulmona, 18 giugno– Mercoledì 17 giugno una delegazione del Comitato MoVeTe, composta dalla Portavoce Maria De Deo, il Responsabile del Progetto Antonio Mezzoprete e accompagnata dalla senatrice M5S Gabriella Di Girolamo, dopo che la settimana scorsa ha incontrato il Presidente della Regione Marsilio, si è incontrata ieri con l’AD di RFI, Maurizio Gentile, per verificare lo stato di attuazione del protocollo fra le regioni Abruzzo e Lazio e Ferrovie dello Stato, relativo alla tratta Roma-L’Aquila-Pescara.

Questo incontro si è reso necessario anche in seguito alle dichiarazioni recentemente rese dal presidente del Consiglio Conte, che ha garantito l’utilizzo dei fondi in arrivo dall’Europa, con esplicito riferimento alla Roma Pescara.Come è noto, il MoVeTe propone un “potenziamento” con modifiche della linea attuale, che garantisca un servizio rapido e utile a tutto l’Abruzzo (Roma-Pescara 90 minuti, idem Roma l’Aquila), e un collegamento veloce Sulmona-L’Aquila che permetta al capoluogo della regione di restare collegato in maniera efficace.

Il Comitato Movete ha esposto all’ing. Gentile e al responsabile della direzione commerciale, ing. Christian Colaneri, lo studio tecnico di prefattibilità. “ stata assoluta convergenza- riferiscono i promotori dell’iniziativa- sull’idea di fondo di un potenziamento della linea e sulle soluzioni tecniche da adottare,con attenzione primaria all’ambiente .Lo studio di prefattibilità che RFI sta approntando per l’approvazione del Ministero è sovrapponibile a quello del MoVeTe, giudicato ad un primo esame dei tecnici presenti, valido e per molti versi innovativo.