Liceo Ovidio: Assessore Zavarella, “meglio i fatti che le chiacchiere”

Sulmona, 18 giugno– Acceleratore premuto per la storica sede del Liceo Classico, si vola verso la risoluzione dell’annosa vicenda. Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zavarella è arrivato l’atteso parere della Soprintendenza al progetto definitivo per i lavori di miglioramento sismico della storica sede di piazza XX Settembre del Liceo Classico.

“Sono abituato a rispondere con i fatti a chi solleva inutili polemiche. Sto lavorando alacremente seguendo da vicino l’iter e sono riuscito ad individuare la strada giusta per poter riconsegnare alla città in tempi più rapidi lo storico edificio messo in sicurezza. Si passerà adesso all’adeguamento alle previste prescrizioni, contenute nel parere della Soprintendenza arrivato ieri, che comporterà l’impiego di pochissime settimane da parte dell’architetto progettista. Dopo il parere del Genio Civile, prossimo passo sarà l’ appalto dei lavori e, se tutto andrà bene, potremo aprire i cantieri entro l’autunno prossimo, dando il via finalmente ai lavori tanto attesi”. E’ quanto afferma l’assessore Salvatore Zavarella “Ringrazio l’architetto Giuseppe Di Girolamo, funzionario della Soprintendenza, e tutti coloro che si stanno impegnando al fine di risolvere l’annosa vicenda, importante per la città”. (h. 13,00)