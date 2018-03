l’export cresce nel 2017 e pone l’Abruzzo al settimo posto della graduatoria nazionale.

Sulmona, 17 marzo– Nei 2017 l’export dei mezzi di trasporto ottiene un non brillante incremento di 131 milioni di euro, l’export dei farmaci registra un notevolissimo incremento pari a 607 milioni e gli altri prodotti crescono di appena 99 milioni. In valori percentuali l’export dei mezzi di trasporto si incrementa del 3,3%, pari alla metà di quello nazionale del 6,6%, l’export degli altri prodotti annota un incremento dell’ 2,5% pari ad un terzo del dato nazionale che è stato del 7% mentre l’export dei farmaci annota uno strepitoso 206,7% pari a tredici volte quello italiano del 16%. Lo rileva l’ultimo rapporto preparato dal sulmonese secondo il quale l’incremento totale dell’export è stato molto flebile rispettivamente di 21, 56 e 64 milioni mentre nel IV trimestre l’incremento totale esplode e raggiunge quota 696 milioni trascinato dal notevolissimo incremento dei farmaci di 599 milioni. L’incremento 2017 su 2016 dei mezzi di trasporto è stato di 131 milioni dato pari ad un terzo dell’incremento di 422 milioni del 2016 su 2015.

Secondo Ronci l’incremento 2017 su 2016 degli altri prodotti è stato 99 milioni valore pari anch’esso ad un terzo dei 283 milioni del 2016 su 2015, mentre l’incremento exploit dei farmaci è stato di 607 milioni pari a quarantatre volte i 14 milioni del 2016 su 2015. Le variazioni dell’export nelle province abruzzesi sono state del tutto disomogenee. L’export a Teramo cresce, grazie ai farmaci, di ben 707 milioni, a Chieti di 67, e all’Aquila di 52 e a Pescara di 11.

Come evidenzia molto bene il grafico, l’incremento dell’export abruzzese è da imputare per il 73% ai farmaci che ne rappresentano la gran parte, per il 16% all’automotive e per il 12% agli altri prodotti L’export verso i paesi UE cresce di 38 milioni e l’export verso i paesi extra UE di 799.

Il solo export verso gli USA dei prodotti farmaceutici del Teramano contribuisce per 602 milioni (75%) all’incremento dell’ export abruzzese verso i paesi extra UE.In valori percentuali l’export verso la UE cresce di appena lo 0,6% a fronte del 6,7% nazionale posizionandosi al quartultimo posto della graduatoria nazionale. Quello verso i paesi extra UE aumenta del 41,5% pari a cinque volte quello italiano che è stato dell’8,2% collocandosi al primo posto della graduatoria nazionale.

L’export dei prodotti agroalimentari passa da 563 milioni del 2016 a 571 del 2017 ottenendo un incremento di 8 milioni di euro.In valori percentuali le esportazioni dei prodotti agroalimentari abruzzesi registrano un incremento dell’ 1,5%, pari a meno di un quarto del dato nazionale che è stato del 6,8%. I prodotti agricoli abruzzesi flettono di 4 milioni mentre i prodotti alimentari crescono di 12. In valori percentuali l’export dei prodotti agricoli decresce del 5,2% in controtendenza con il dato nazionale che cresce del 3.4%, mentre i prodotti alimentari crescono del 2,4%, un terzo del dato nazionale che segna un +7,5%.

Nel IV trimestre 2017 l’export dei prodotti farmaceutici del Teramano ha realizzato uno strepitoso incremento di 604 milioni pari a otto volte l’export del 2016 ed ha permesso all’export abruzzese di tornare ad incrementi percentuali annui a due cifre (+10,2%), nonostante i risultati non brillanti dell’automotive (+3,3%) e i modesti esiti degli altri prodotti (+2,5%). Il risultato complessivo è buono ma se si analizza depurandolo dei dati dell’export dei farmaci si nota: