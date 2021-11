L’export abruzzese ora si muove con le “ruote sgonfie”

Lo rivela l’ultimo rapporto preparato dal sulmonese Aldo Ronci che delinea il quadro, a tratti imprevedibile, dopo alcune valutazioni dei mesi scorsi che avevano poprtato a ritenere una condizione incoraggiante Nel II trimestre 2021 l’export abruzzese segna il passo le variazioni dell’export registrano valori peggiori di quelli italiani sia nell’automotive che nei prodotti diversi dai mezzi di trasporto il risultato non brillante fa retrocede l’Abruzzo dal 1° posto della graduatoria nazionale delle regioni ottenuto nel I trimestre all’11° posto del II trimestre

Sulmona, 5 novembre– L’export abruzzese nel I trimestre 2021 ha registrato un incremento di 256 milioni corrispondente al 12,5% di gran lunga superiore all 4,6% nazionale; risultato che, grazie ad un incremento pari al triplo di quello italiano, ha posizionato l’Abruzzo al 1° posto della graduatoria delle regioni.Nel II trimestre, invece, registra un incremento di 765 milioni ma, in valore percentuale , annota un aumento del 47,7% inferiore al 49,1% nazionale che fa retrocede l’Abruzzo all’11° posto della graduatoria nazionale delle regioni.

L’export abruzzese nel I semestre 2021, cumulando gli incrementi molto positivi del I trimestre e gli incrementi più bassi di quelli nazionali del II trimestre, riesce tuttavia a superare i dati percentuali nazionali ma retrocede comunque dal 1° posto del I trimestre al 7° posto del I semestre. Nel II trimestre 2020 l’export abruzzese am-montava a 1.602 milioni di euro mentre nel II trim 2021 è stato di 2.367 regi-strando un incre-mento di 765 milioni di euro In valori percen-uali l’export a-bruzzese ha re-gistrato un incre-mento del 47,7%, dato inferiore al 49,1% nazionale che retrocede l’Abruzzo all’11° posto della gra-duatoria nazio-nale delle regio-ni, che nel I trimestre, grazie ad un incremento pari al triplo di quello italiano, si era piazzato al 1° posto. E’ questa la fotografia realizzata dall’economista sulmonese Aldo Ronci nel suo ultimo studio sull’export abruzzese nel primo semestre 2021

L’incremento dell’ export abruzzese nel II trimestre 2021 di 765 milioni pari al 47,7% è il miglior risultato degli ultimi cinque anni ma dovuto al recupero del forte decremento subito a causa del Covid. Le variazioni dell’ export nelle province abruzzesi . spiega Ronci,sono state diso-mogenee. L’export all’Aquila cresce di 33 milioni, quello di Pescara di 35, quello di Teramo 148 milioni men-tre quello di Chieti di ben 548, soprattutto gra-zie ai mezzi di trasporto.In valori per-centuali le varia-zioni dell’export di Teramo (+64,4%) e di Chieti (52,4%) sono state supe-riori al valore nazionale men-tre le variazioni di Pescara (+14,4%) e dell’Aquila (+14,4%) sono state inferiori.

Nel II trimestre 2021 l’export dei mezzi di tra-sporto registra un incremento di 493 milioni di euro. Gli altri prodotti (diversi dai mezzi di trasporto, re-gistrano un in-cremento di 272 milioniL’incremento dell’export dei mezzi di tra-sporto (71,3%) è stato inferiore a quello nazionale (97,3%) di ben 26 punti percentuali mentre nel I tri-mestre l’incre-mento abruzzese era risultato pari a 43 volte quello italiano. L’incremento dell’export degli altri prodotti (29,8%), da attribuire per la gran parte al sistema produttivo delle aziende abruzzesi, è stato anch’esso inferiore a quello nazionale (44,9%), in questo caso lo spread è stato di 15 punti percentuali.

Il sistema produttivo composto per la gran parte da micro imprese, ha problemi di carattere strutturale ed ha una scarsa propensione all’innovazione e, pertanto, ha bisogno di risorse da destinare al miglioramento della competitività.L’incremento complessivo dell’export in Abruzzo nel II trimestre 2021 sarebbe stato ancora minore di quello nazionale se non fosse stato compensato in parte dagli incrementi dal settore della gomma e della plastica (+70) e da quello delle macchine e degli apparecchi (+51). In ambito provinciale gli incrementi più significativi sono stati registrati all’Aquila dagli apparecchi elettronici (+18) a Pescara dalle macchine ed apparecchi (+14) e in Provincia di Chieti dalla gomma e dalla plastica (+47).

Discorso a parte per la provincia di Teramo che ha realizzato incrementi importanti in quasi tutte le attività economiche sia in valori assoluti che in valori percentuali.Nel I semestre 2020 l’export abruzzese am-montava a 3.661 milioni di euro mentre nel I sem 2021 è stato di 4.682 registran-do un incremento di 1.021 milioni di euro. In valori percentuali l’export abruzzese ha re-gistrato un incre-mento del 27,9%, dato superiore al 24,2% nazionale e che posiziona l’Abruzzo al 7° posto della gra-duatoria nazio-nale delle regio-ni mentre nel I trimestre 2021 si era posizionato al 1° posto. Nel I semestre 2021 l’export dei mezzi di trasporto registra un incremento di 696 milioni di euro.Gli altri prodotti, diversi dai mezzi di trasporto, registrano un in-cremento di 325 milioni L’incremento dell’export dei mezzi di tra-sporto (41,1%) è stato di poco superiore a quel-lo nazionale (37%) mentre nel I trimestre l’incremento a-bruzzese era ri-sultato pari a 43 volte quello italiano.L’incremento dell’export degli altri prodotti (16,5%), da attribuire per la gran parte al sistema produttivo delle aziende abruzzesi, è stato inferiore a quello nazionale (22,9%).