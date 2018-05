Leu denuncia: a Raiano strade campestri un vero disastro

Raiano, 7 maggio– Le condizioni in cui versano le strade campestri del Comune di Raiano sono veramente disastrose a causa di anni di mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie, non risolvibili con semplici e veloci rattoppi come quelli fatti di recente.

Buche, vere e proprie voragini , sterpaglie e rovi che ne ostruiscono il passaggio, sono le caratteristiche attuali della stragrande maggioranza della viabilità rurale di Raiano: una rete estesa per molti chilometri e quotidianamente utilizzata dai conduttori dei terreni agricoli pianeggianti, collinari e montani.Molteplici sono le segnalazioni di malcontento e denunce ricevute in questi mesi, in particolare a seguito di condizioni climatiche avverse quali nevicate o piogge. A deteriorare ulteriormente le condizioni di alcune importanti arterie viarie rurali, come “Via Giardinella” e “Via del Portone”, contribuisce il passaggio continuo, giornaliero, di automezzi leggeri e pesanti del COGESA per conferire o prelevare rifiuti dalla Stazione Ecologica situata in località “Il Pozzo”.

Considerato che da moltissimi anni il COGESA svolge il proprio servizio a Raiano, anche grazie ai molteplici rinnovi

dell’affidamento gestionale di cui ha beneficiato; che dal 2009 gestisce la stazione ecologica de “Il Pozzo”; chiediamo

alla Società di impegnarsi ad effettuare un intervento radicale di manutenzione e ripristino del manto stradale asfaltato ove esistente e di effettuarne uno ex-novo ove mancante per sanare i gravi dissesti.Si propone ciò- conclude Leu– anche al fine di facilitare l’utilizzo della Stazione Ecologica da parte dei cittadini, attualmente poco propensi a percorrere strade così malmesse “. (h. 14,30)