L’estate.. frizzante di Roccaraso

– Si annuncia una stagione molto interessante per il centro turistico e per l’intero comprensorio dell’Alto Sangro.Presentato il cartellone delle manifestazioni con concerti ed eventi di indubbio interesse: più di 60 gli appuntamenti in programma .Il sindaco Di Donato: abbiamo scelto la strada della qualità

Roccaraso, 27 giugno– I concerti di Irene Grandi, Simone Cristicchi e Fiordaliso, la magia della Festa internazionale degli gnomi, i colori del Festival degli aquiloni, la grande qualità di Francesco Mammola, Piero Mazzocchetti e di Muntagninjazz. E poi il coinvolgimento popolare che anima “Roccaraso Vintage- Mangiarocck” e gli appuntamenti sportivi di richiamo come il Roccaraso Trail. Sono più di 60 gli eventi dell’estate 2019 a Roccaraso. Dal 30 giugno fino alla fine di settembre ci sarà solo l’imbarazzo della scelta perché oltre agli eventi musicali, sportivi e a quelli dedicati ai bambini, c’è un lungo elenco di appuntamenti culturali che animeranno il centro turistico soprattutto nel mese di agosto e che culmineranno a settembre col Premio Giustolisi. “Abbiamo confermato gli eventi più importanti degli ultimi anni e abbiamo integrato il “cartellone” estivo con delle novità interessanti cercando di privilegiare la qualità – ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – allo stesso tempo voglio sottolineare che da giugno a settembre ci saranno tantissimi appuntamenti da seguire. In particolare, ad agosto ci sarà un evento al giorno. Un grande sforzo che va ad inserirsi in un quadro di servizi per i turisti che avranno a disposizione l’area degli impianti sportivi, il Pratone con le numerose attrazioni per le famiglie e i bambini e poi l’area dell’Ombrellone con il Parco Avventura. Senza dimenticare – conclude Di Donato – la pista ciclabile e i numerosi sentieri a disposizione di chi ama il trekking e le passeggiate in montagna. Un’importante offerta che sarà all’altezza delle aspettative dei turisti che raggiungeranno Roccaraso per le vacanze estive”.

“Musica, sport, cultura, ambiente: saranno davvero tanti i servizi per le famiglie che verranno in vacanza a Roccaraso – ha evidenziato l’assessore al Turismo, Daniela Cipriani – Il divertimento si svilupperà lungo tutto l’arco della giornata ed è stato pensato per andare incontro alle diverse esigenze di tutti i turisti che quest’estate sceglieranno il nostro territorio per una rigenerante e divertente vacanza in montagna”. (h.9,30)

Lucilla Di Marco